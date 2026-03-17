Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε, τι αποδεικνύεται για την ΑΕΚ; Οχι τόσο τα λάθη που γίνονται στα μετόπισθεν όταν οι αμυντικοί ποδοσφαιριστές δεν είναι συγκεντρωμένοι, αλλά η μοναξιά του Γιόβιτς στην επίθεση. Ελάχιστες φορές στο παρελθόν στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε παρατηρηθεί τέτοια εξάρτηση από έναν ποδοσφαιριστή, από έναν κυνηγό, εν προκειμένω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Τώρα, έχει εμφανιστεί και ο Βάργκα και ήδη έχει σημειώσει ο Ούγγρος τέσσερα γκολ το μικρό διάστημα της παρουσίας του στα μέρη μας, όσα γκολ δηλαδή μετρούν και οι Πινέδα -Λιούμπισιτς. Είναι οι τρεις αυτοί στη δεύτερη θέση των σκόρερ της ΑΕΚ, γιατί ο Γιόβιτς έχει πετύχει 15 και είναι πολύ μπροστά. Στο Περιστέρι ο σέρβος στράικερ «μίλησε» δύο φορές. Τι παραπάνω να κάνει αλήθεια; Αφήστε που παραλίγο να δούμε και χατ τρικ από τον παίκτη που πασχίζει ώρες ώρες εντελώς μόνος να δώσει τους βαθμούς της νίκης στην ομάδα του Νίκολιτς. Και με το πρωτάθλημα να μπαίνει στην τελική του ευθεία, άρα να είναι μπροστά μας τα ντέρμπι στα play offs, είναι σαφές πως απαιτείται να βρεθεί και ένας άλλος παίκτης που θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ντομαγκόι Βίντα, εξάλλου, έδειξε για μια ακόμα φορά την κοινωνική του ευαισθησία. Ο κροάτης κεντρικός μπακ της ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά στην πατρίδα του και έδωσε περίπου 11.000 ευρώ στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντόνι Μιχόλιατς, ένα ποσό που θα διατεθεί για αγορά εργαλείων καθοριστικής σημασίας για διασώσεις σε τροχαία ατυχήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία γνωστοποίησε την είδηση μέσω των social media και ευχαρίστησε τον οπισθοφύλακα της ΑΕΚ για τη δωρεά.

«Ο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Κροατίας και συμπολίτης μας, Ντομαγκόι Βίντα, δώρισε χρήματα για την αγορά υδραυλικών εργαλείων τεχνικών επεμβάσεων με μπαταρία: έναν κόφτη, έναν διαστολέα και έναν υδραυλικό κύλινδρο. Είναι έτοιμος για άμεση αντίδραση όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Αυτού του είδους η στήριξη στο έργο μας σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί μας επιτρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας με περισσότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Για ακόμη μία φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ντομαγκόι για τη βοήθεια και τη στήριξη!», αναφέρει η ανακοίνωση του DVD (Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σώμα)». Να θυμηθούμε, εδώ, ότι ο Βίντα έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας 105 φορές και ήταν μέλος της ομάδας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Τέλος, ο Μαρτίν Γκεοργκίεφ κλήθηκε στην Εθνική Βουλγαρίας για τα προσεχή φιλικά ματς.