Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι όπου ο Στρακόσια απέκρουσε πέναλτι, ενώ Κοϊτά και Γιόβιτς σημάδεψαν τα δοκάρια.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στα κανάλια της Novasports, υπογράμμισε πως η ομάδα του έδειξε νοοτροπία πρωταθλητισμού σε μια δύσκολη έδρα. Παράλληλα, στάθηκε στην ατυχία του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο γκολ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ έκανε αναφορά και στις κίτρινες κάρτες που δέχθηκαν οι παίκτες του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Νίκολιτς για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης:

«Θα πω ό,τι είπα και στους παίκτες: Πολύ καλή προσπάθεια και συμπεριφορά στο γήπεδο. Μία ομάδα που έδειξε χαρακτήρα, θα πω… πρωταθλητή. Το ματς ήταν ισορροπημένο. Η κατοχή και οι ευκαιρίες ήταν ίσες. Ο Λούκα Γιόβιτς μας είχε βοηθήσει και είχε μία άτυχη στιγμή. Ειμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Μένουμε στην κορυφή. Αποδώσαμε καλά, μένω ικανοποιημένος. Ηταν πολλές οι κίτρινες, για κάποια ελαφριά χτυπήματα. Να πω και για το πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά δε θέλω να σχολιάσω. Μετά υπήρχε και η φάση του Γκατσίνοβιτς… Δε θέλω να σχολιάσω».

Για τα λάθη στα πρώτα λεπτά; «Υπήρξαν λάθη. Είναι ανησυχητικό. Ατομικά λάθη, από Πινέδα, Ρέλβας, δεν παίζει ρόλο. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και πήραμε κάποιες καλύτερες αποφάσεις μετά. Ήταν λάθη όντως».

Για τον Πήλιο που αποχώρησε τραυματίας; «Αντιμετώπισε μία ενόχληση πριν το ματς. Είναι δυνατό παιδί ο Πήλιος. Άλλαξε κάπως το πλάνο για την αναμέτρηση. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».