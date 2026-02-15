Το 0-0 στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ διατήρησε την κατάσταση στην κορυφή του πρωταθλήματος σε ισορροπία, με τρεις ομάδες να συνεχίζουν να διεκδικούν την πρωτοπορία. Ο Στρακόσια απέκρουσε πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12’, ενώ η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με τους Κοϊτά και Γιόβιτς.

Ο αγώνας δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις και οι δύο ομάδες προτίμησαν να παίξουν τακτικά, με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις εστίες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυναμικά στην αρχή, αλλά η ΑΕΚ ισχυροποίησε την άμυνά της και κατάφερε να ισοφαρίσει τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε από τον Γιόβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν με προσεκτική τακτική, αποφεύγοντας τα μεγάλα ρίσκα. Ο Ολυμπιακός, βλέποντας την ισοπαλία, θα είναι ικανοποιημένος, καθώς η διαφορά παραμένει μικρή. Η ΑΕΚ συνεχίζει να προηγείται με 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ (έχοντας ματς λιγότερο) και 2 από τον Ολυμπιακό.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με την ΑΕΚ να μην καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τις τελευταίες ευκαιρίες και τον ΠΑΟΚ να έχει τον τελευταίο λόγο με την κεφαλιά του Καμαρά, που πέρασε άουτ στο 87′.