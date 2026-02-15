Οι παίκτες της ΑΕΚ έδειξαν σεβασμό και τιμήσαν τη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, αφήνοντας κίτρινα τριαντάφυλλα μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Η κίνηση αυτή συγκίνησε το κοινό, το οποίο αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα προς τους παίκτες της ΑΕΚ.
Η τελευταία επαρχιακή ομάδα που νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ – Πότε συνέβη
Η τελευταία φορά που μια επαρχιακή ομάδα κατάφερε να φύγει με «διπλό» από την έδρα του Παναθηναϊκού ήταν πριν από πέντε χρόνια, όταν ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε με σκορ 80-78 στο ΟΑΚΑ στις 31 Ιανουαρίου 2021. Την περίοδο εκείνη, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το παιχνίδι διεξήχθη χωρίς φιλάθλους. Από τότε, καμία άλλη επαρχιακή ομάδα […]
Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό (vid)
Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου, οι οπαδοί των πράσινων αποδοκίμασαν παίκτες και Αταμάν.
Λυκογιάννης: «Σχεδόν ποτέ σε αυτό το γήπεδο ομάδα επιπέδου του Κολοσσού δεν μπορεί να αντέξει, εμείς αντέξαμε».
Οι δηλώσεις του Άρη Λυκογιάννη μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού που έδωσε «ανάσα παραμονής» στην ομάδα του
Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το υπόλοιπο της σεζόν – Πόσες νίκες χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» για την κορυφή
Ο Παναθηναϊκός υπέστη μια απρόσμενη ήττα εντός έδρας από τον Κολοσσό Ρόδου, γεγονός που τον απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας στην Stoiximan GBL, καθώς πλέον βρίσκεται τρεις νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τέσσερις νίκες στις επόμενες έξι αγωνιστικές για να εξασφαλίσουν την πρωτοκαθεδρία, […]