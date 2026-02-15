Ο Παναθηναϊκός υπέστη μια απρόσμενη ήττα εντός έδρας από τον Κολοσσό Ρόδου, γεγονός που τον απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας στην Stoiximan GBL, καθώς πλέον βρίσκεται τρεις νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τέσσερις νίκες στις επόμενες έξι αγωνιστικές για να εξασφαλίσουν την πρωτοκαθεδρία, […]