Οι παίκτες της ΑΕΚ έδειξαν σεβασμό και τιμήσαν τη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, αφήνοντας κίτρινα τριαντάφυλλα μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Η κίνηση αυτή συγκίνησε το κοινό, το οποίο αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα προς τους παίκτες της ΑΕΚ.

