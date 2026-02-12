Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως να λέει ακόμη περισσότερες. Ίσως οι χίλιες να είναι λίγες… Φίλαθλος που βρέθηκε στη φιέστα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα του 2012 επί εποχής Βαλβέρδε, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής , έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από εκείνη τη βραδιά. Σε αυτό διακρίνεται ο Μάριος Ηλιόπουλος να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό, κρατώντας το τρόπαιο του Ολυμπιακού και ποζάροντας χαμογελαστός στον φακό, σύμφωνα με δημοσίευμα και φωτογραφία που δημοσίευσε το dailypost.gr.

Εκεί, στο επίκεντρο του ξεφαντώματος, ο «Super Mario» δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του. Με την κούπα του Πρωταθλήματος ανά χείρας και το χαμόγελο της επιτυχίας, πόζαρε περιχαρής για τον φακό, τιμώντας τις «ερυθρόλευκες» στιγμές δόξας.

Σήμερα, από τη θέση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, οι εικόνες αυτές μοιάζουν με ένα μακρινό, σχεδόν απίστευτο flashback.

Σίγουρα πρόκειται για στιγμιότυπα που θα προκαλέσει συζητήσεις και ερωτήματα.