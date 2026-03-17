«Λιοντάρια τον χειμώνα, αρνιά την άνοιξη», είχε πει κάποτε ο Μισέλ Πλατινί για τις αγγλικές ομάδες που συμμετέχουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Αν και η εαρινή ισημερία είναι στο τέλος της εβδομάδας, οι Αγγλοι έχουν προλάβει να μεταμορφωθούν σε αρνιά γνωρίζοντας ταπεινωτικές ήττες στις πρώτες αναμετρήσεις τους στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Τότεναμ δέχτηκαν συνολικά 13 γκολ, ενώ καμία από τις έξι ομάδες που πέρασαν άνετα από τη league phase και την ενδιάμεση φάση δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Είναι φυσικό λοιπόν να περιμένει ο φίλαθλος κόσμος αν και κυρίως πώς θα καταφέρουν να αντιδράσουν.

Οι Πολίτες, οι Μπλε και η Αρσεναλ ρίχνονται απόψε στις πρώτες μάχες με τις δύο πρώτες να βρίσκονται στη χειρότερη θέση.

Η Σίτι γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την ελλιπή Ρεάλ Μαδρίτης με τον Αρμπελόα να παίρνει την προπονητική ταυτότητα του Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός βρίσκεται στο μάτι της κριτικής τις τελευταίες ημέρες τόσο για το κακό κοουτσάρισμα στο Μπερναμπέου όσο και για την απόφασή του να αφήσει εκτός βασικού σχήματος τον πιο ταλαντούχο παίκτη του, τον Σερκί στο ματς με τη Γουέστ Χαμ το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1.

Ο Γκουαρντιόλα ανακατεύει την τράπουλα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφύγει τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό από τη Ρεάλ. Χθες έδωσε ρεπό στους παίκτες του για να γεμίσουν μπαταρίες πηγαίνοντας κόντρα στις νόρμες της UEFA που υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν ανοιχτές προπονήσεις για τα μίντια την παραμονή των αγώνων τους. Το είχε επαναλάβει και πριν από το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ στη φετινή league phase καθώς είχε προγραμματιστεί τρεις ημέρες μετά το ματς με την Μπόρνμουθ και είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε – νίκη με 4-1.

Το μήνυμα του Πεπ είναι διττό. Το πρώτο απευθύνεται στους παίκτες καθιστώντας τους σαφές την κρισιμότητα του αποψινού αγώνα. «Προτιμώ απόψε να μείνουν σπίτι. Θα προπονηθούμε αύριο (απόψε). Η επανάληψη στις προπονήσεις δεν θα μας κάνει καλύτερους στο παιχνίδι με τη Ρεάλ γιατί σήμερα στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, στις κορυφαίες ομάδες οι προπονήσεις δεν βελτιώνουν πολύ», εξήγησε.

Το δεύτερο απευθύνεται στις ποδοσφαιρικές αρχές της Αγγλίας που θεωρούν το Λιγκ Καπ και το Κύπελλο πιο σημαντικές διοργανώσεις από το Τσάμπιονς Λιγκ και αρνούνται να ρίξουν νερό στο κρασί τους.

Βάσει ιστορίας η Σίτι δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στη Ρεάλ μετά το 3-0 του Μπερναμπέου. Στις προηγούμενες 35 φορές που οι Μερένγκες νίκησαν στο πρώτο παιχνίδι με 3+ γκολ πέτυχαν το απόλυτο στις προκρίσεις.

Τέτοιες προκλήσεις αποτελούν ωστόσο έναν από τους πολλούς λόγους που ο Γκουαρντιόλα ασχολείται με την προπονητική. «Πρέπει να παραδεχτώ πως η αποστολή είναι τεράστια. Το να πετύχουμε περισσότερα από τρία γκολ εναντίον της Ρεάλ δεν είναι εύκολο. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δεν είναι τέλειο αλλά είναι ποδοσφαιρικό παιχνίδι και όλα μπορεί να συμβούν», δήλωσε χθες ο Καταλανός. Για να σημειώσει πως η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το τέλειο παιχνίδι και να γίνει κυνική μπροστά στην ισπανική εστία.

Πριν από τέσσερα χρόνια η Σίτι είχε πρωταγωνιστήσει σε μια μυθική ανατροπή στην τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Χρειαζόταν τη νίκη με αντίπαλο την Αστον Βίλα για να κατακτήσει τον τίτλο. Στο 74ο λεπτό το σκορ ήταν 2-0 εις βάρος της για να πετύχει στη συνέχεια τρία γκολ σε 12 λεπτά και να σηκώσει το τρόπαιο.

«Πολλά μπορεί να γίνουν στο ποδόσφαιρο ακόμα κι αν το αποτέλεσμα στη Μαδρίτη ήταν πολύ κακό. Αυτό το άθλημα μας έχει διδάξει πως μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι».

Στην αποστολή της Ρεάλ που ταξίδεψε χθες στο Μάντσεστερ συμπεριλήφθηκαν οι Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ. Ο Γάλλος είναι πιθανό να ξεκινήσει στον πάγκο και αν χρειαστεί ανάγκη να μπει ως αλλαγή. Ο Μπέλιγχαμ δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και δύσκολα θα παίξει.

Με ενδιαφέρον περιμένουν όλοι τις επιλογές του Αρμπελόα, ο οποίος έχει δείξει πως δεν φοβάται να χρησιμοποιεί νεαρούς παίκτες από την ακαδημία της Ρεάλ τους οποίους γνωρίζει άριστα από την πενταετή θητεία του εκεί.

Η δεύτερη αγγλική ομάδα που βρίσκεται στο χείλος του αποκλεισμού είναι η Τσέλσι. Οι Μπλε υπέστησαν βαριά ήττα με 5-2 από την Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ ακολούθησε η εντός έδρας ήττα τους από τη Νιουκάστλ για πρώτη φορά ύστερα από 14 χρόνια.

Στο βαρύ κλίμα ήρθε να προστεθεί το χρηματικό πρόστιμο ύψους 12,4 εκατ. ευρώ (το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ) και η απαγόρευση μεταγραφών στην ομάδα νέων για εννέα μήνες από την Πρέμιερ Λιγκ για γραφειοκρατικές και οικονομικές παραβάσεις από τα χρόνια του Ρόμαν Αμπραμόβιτς. Με απαγόρευση μεταγραφών τιμωρήθηκε και η πρώτη ομάδα για μία μεταγραφική περίοδο με αναστολή δύο χρόνων.

Εχασε επίσης τον αρχηγό της Ρις Τζέιμς με πρόβλημα στους προσαγωγούς που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Οι Παριζιάνοι ετοιμάζουν σταυροφορία στη βρετανική πρωτεύουσα. Τα 2.000 εισιτήρια που δικαιούται η Παρί εξαφανίστηκαν σε ένα λεπτό (στην κυριολεξία), ακόμα και αυτά που κοστίζουν 2.900 ευρώ και περιλαμβάνουν ταξίδι στην πρώτη θέση με το Eurostar, δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο στο Λονδίνο, ποτό σε μπαρ πριν απ’ το παιχνίδι, παραμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο και βέβαια την καλύτερη θέση στην εξέδρα των φιλοξενουμένων.

Η Παρί έχει αποκτήσει τη φήμη της αγγλοφάγου. Και όχι άδικα. Πέρυσι απέκλεισε κατά σειρά τις Λίβερπουλ, Αστον Βίλα και Αρσεναλ και φέτος είναι πολύ κοντά να προσθέσει στη λίστα της την Τσέλσι. Στα πέντε παιχνίδια που έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες η κάτοχος του τίτλου Παρί δεν έχει γνωρίσει ακόμα την ήττα.

Η μοναδική φορά στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ που ομάδα ανέτρεψε σκορ με 3+ γκολ απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν η Λα Κορούνια πριν από 22 χρόνια. Είχε ηττηθεί με 4-1 από τη Μίλαν για να νικήσει με 4-0 στον επαναληπτικό.

Για να μη γίνει Λα Κορούνια ο Λουίς Ενρίκε με το τρομακτικό ποσοστό νικών σε νοκάουτ 66,7% ζήτησε την αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος με τη Ναντ για να είναι ξεκούραστοι οι παίκτες του. Υποσχέθηκε επίσης πως η Παρί θα πάει στο Στάμφορντ Μπριτζ για να επιτεθεί.

Η τρίτη της αγγλικής παρέας που αγωνίζεται απόψε είναι η Αρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από τη Λεβερκούζεν και όχι μόνο θεωρούνται φαβορί για την πρόκριση αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Από τις 20 φορές που απέφυγαν την ήττα στο πρώτο παιχνίδι κατάφεραν να προκριθούν στις 17. Η τελευταία αποτυχία τους ήταν επί των ημερών του Μικέλ Αρτέτα, στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν 2022/23 με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ. Στο πρώτο ματς η Αρσεναλ απέσπασε ισοπαλία 2-2 ενώ και το δεύτερο τελείωσε ισόπαλο 1-1 για να αποκλειστεί τελικά στα πέναλτι.

Η αγγλική ομάδα διανύει μια εκπληκτική χρονιά διεκδικώντας με αξιώσεις τέσσερις τίτλους: Πρέμιερ Λιγκ, Λιγκ Καπ, Κύπελλο Αγγλίας και Τσάμπιονς Λιγκ. Το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο φαινόμενο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο 16χρονος Μαξ Ντάουμαν που μόλις έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ και οι φίλοι της ομάδας του τον συγκρίνουν με τον Μέσι.