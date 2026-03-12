H Mάντσεστερ Σίτι δέχθηκε τρία γκολ μέσα σε 22’ και η Ρεάλ έφτασε σε ένα εκκωφαντικό 3-0 που την κάνει φαβορί για είσοδο στις 8 ομάδες που θα συνεχίσουν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Τσέλσι μολονότι έως το 74’ ήλεγχε τον αγώνα απέναντι στην Παρί, ξαφνικά κατέρρευσε, το 2-2 έγινε 5-2 για τους Γάλλους και πλέον η πρόκριση απομακρύνεται για τα καλά.

Τι έπαθαν, λοιπόν, οι δύο αγγλικές ομάδες το βράδι της Τετάρτης; Είναι ξεκάθαρο πως η Σίτι υποτίμησε την πληγωμένη Βασίλισσα. Δεν αγωνιζόταν ο Εμπαπέ. Στο πρώτο ημίχρονο του Μπερναμπέου δεν φάνηκε ο Βινίσιους.

Αλλά η δουλειά έγινε από το 20 έως το 42’ με πρωταγωνιστή τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τον μεσοκυνηγό που πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με τα άσπρα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με το 3-0 από το ημίχρονο, οι γηπεδούχοι έπρεπε μόνο διαχείριση να κάνουν.

Απείλησαν και με τέταρτο γκολ αλλά ο Βινίσιους που ανέβηκε στο δεύτερο μέρος νικήθηκε από το σημείο του πέναλτι από τον Ντοναρούμα. Ισως να έφταιξε και το υπερβολικά νωχελικό του στυλ την ώρα του χτυπήματος.

Και η Σίτι, αλήθεια, τι έκανε; Βγήκε στην επίθεση σπασμωδικά κι ας είπε μετά ο «πολύς» Γκουαρντιόλα «μας έλειψε η σωστή τελική πάσα».

Μόνο ένα σουτ έκανε αξιόλογο και αυτό το έβγαλε με υπέροχο τρόπο ο Κουρτουά και αυτή η απόκρουση θα μπει στο βιβλίο με τις ωραιότερες του Βέλγου γκολκίπερ. Ο Ο’ Ράιλι «έκλεψε» τη μπάλα από τον Τιάγκο, αμέσως το σουτ και με το πόδι την απόκρουση της ζωής του ο Κουρτουά, μια άνευ προηγουμένου επίδειξη αντανακλαστικών!

Το 3-0 παρέμεινε έως τη λήξη αλλά δεν έμεινε έως το τέλος στον αγώνα ο Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός φορ εξουδερώθηκε πλήρως από τον Ρούτινγκερ και η στατιστική κατέγραψε πως ήρθε σε επαφή με τη μπάλα μόλις 10 φορές. Το λες και είδηση αυτό…

Οσο για την Τσέλσι, ήταν ικανοποιημένη με το 2-2 στο 74’ στο Παρίσι. Η Παρί είχε βραχυκυκλώσει. Και ξαφνικά, τρία γκολ στους Μπλε, ένα ευρύ 5-2 για τους Γάλλους και όλα δύσκολα για τους γηπεδούχους του Λονδίνου.

Η δε Τσέλσι δεν δέχεται συχνά πέντε γκολ σε ραντεβού Τσάμπιονς Λιγκ. Η τελευταία φορά που το είδαμε αυτό ήταν στο 1-5 από τη Μπαρτσελόνα τον Απρίλιο του 2000. Πώς θα καλύψει τώρα τη διαφορά από την Παρί;