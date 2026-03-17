Φύλλο και φτερό έκανε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος το «χαρτοφυλάκιο» με όλα τα περιουσιακά δεδομένα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και άλλων δύο φυσικών προσώπων που ελέγχονται ήδη ποινικά για υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σχεδόν σαράντα ημέρες μετά τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η οποία βρίσκεται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε νέα δικογραφία που αφορά παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Και αυτή η δεύτερη δικογραφία αφορά τόσο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ όσο και δύο ακόμα πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών.

Τι έδειξε το δεύτερο μέρος της «έρευνας Βουρλιώτη»; Σύμφωνα με πληροφορίες, για την τελευταία πενταετία 2020-2025, έπειτα από έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής, ο ελεγχόμενος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος εμφανίζεται να μην έχει συμπεριλάβει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Σημαντικά είναι και τα ευρήματα που προέκυψαν για την πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου αγοράς Αννα Στρατινάκη, η οποία φέρεται ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με την απόκλιση να αγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος (2023-2024) δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλιάδων ευρώ. Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαρ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.

Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με άλλα έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες ελέγχθηκαν από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και στο τέλος της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Ολοι οι ελεγχόμενοι με δηλώσεις τους έχουν υποστηρίξει πως δεν έχουν διαπράξει καμία από τις παραβάσεις του νόμου που ερευνά ο οικονομικός εισαγγελέας. «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄ αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες ημέρες. Αντιθέτως, θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι, εκόντες άκοντες, τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες», ήταν χθες η αντίδραση του Γιάννη Παναγόπουλου. Στο τέλος της έρευνας αυτής ο εισαγγελέας, με βάση τα ευρήματα, θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των ελεγχόμενων προσώπων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν προκύπτουν ευθύνες η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για τις πράξεις που θα κριθεί ότι στοιχειοθετούνται.