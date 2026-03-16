Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τον κόσμο. Είναι ο Νο 1 δημόσιος εχθρός σε παγκόσμιο επίπεδο. Χάνει σταδιακά τον παράνομο πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος ξεκίνησε αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Ο εθισμένος στη βία ισραηλινός σύμμαχός του Μπενιαμίν Νετανιάχου τρομοκρατεί τον Λίβανο. Και οι απλοί άνθρωποι παντού, με την ασφάλειά τους να απειλείται, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο οικονομικό κόστος λόγω της απερισκεψίας του.

Αν προστεθούν οι πολεμικές ενέργειες του Τραμπ στην καθημερινή υπονόμευση της δημοκρατίας, στον υποχωρητικό κατευνασμό της Ρωσίας, στους τιμωρητικούς δασμούς, στην άρνηση της κλιματικής κρίσης και στην περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, γίνεται σαφές ότι αυτή η παρωδία του Λευκού Οίκου έχει διαρκέσει αρκετά. Οι Αμερικανοί πρέπει να βάλουν τάξη στα του οίκου τους και να ενεργήσουν αποφασιστικά για να περιορίσουν κάποιον που θέτει όλους μας σε κίνδυνο.

Ο Τραμπ είναι άνθρωπος χωρίς σχέδιο. Δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι να κάνει στη συνέχεια στο Ιράν, αυταπατώμενος ότι ελέγχει τις εξελίξεις. Οσο περισσότερο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν την Τεχεράνη και άλλες πόλεις τόσο πιο ανυπότακτο παραμένει το αποκρουστικό αλλά αήττητο ισλαμικό καθεστώς.

Το Ιράν έχει καταφέρει να κλείσει (και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, να ναρκοθετήσει) τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ο Τραμπ, εντυπωσιακά, απέτυχε να υπερασπιστεί. Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλεί παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που πλήττει το διεθνές εμπόριο, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και δημιουργεί ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων. Οι φτωχότερες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο. Αλλά λίγοι θα ξεφύγουν από τη «μάστιγα Τραμπ». Είναι ο νέος COVID.

Τα χειρότερα ένστικτα του Νετανιάχου έχουν αφεθεί ελεύθερα καθώς ο Τραμπ παραπαίει. Αδιάκοπες και δυσανάλογες ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις πλήττουν ιρανικά σπίτια, υποδομές, τράπεζες, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και τεμένη. Λέγεται ότι αυτές οι επιθέσεις, αντίθετα με τον στόχο τους, κινητοποιούν μια εθνικιστική υποστήριξη προς το καθεστώς.

Στον Λίβανο εξελίσσεται η ίδια εγκληματική στορία: άμαχοι σκοτώνονται, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίζονται, καταστροφή, κατοχή – όλα δήθεν αναγκαία για να συντριβεί η τρομοκρατία της Χεζμπολάχ. Ομως εδώ συμβαίνει κάτι χειρότερο: κρατική τρομοκρατία. Συγκρίνετέ το με τις ανεξέλεγκτες λεηλασίες από ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Οχθη. Το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ» προχωρά σε όλα τα μέτωπα.

Τρομοκρατημένος καθώς οι αγορές κατέρρεαν, ο Τραμπ προσπάθησε την περασμένη εβδομάδα σχεδόν να ανακηρύξει τη νίκη του, αλλά ούτε ο ίδιος δεν μπόρεσε να στηρίξει ένα τόσο μεγάλο ψέμα.

Αν έχει απομείνει έστω και λίγη δικαιοσύνη στον κόσμο, οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ θα τιμωρηθούν στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να συμβεί. Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν διώξεις για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια. Η Βρετανία και άλλα κράτη που έχουν πληγεί αρνητικά θα πρέπει να απαιτήσουν από τις ΗΠΑ να καταβάλουν αποζημιώσεις. Σε Ιράν και Λίβανο θα πρέπει επίσης να δοθούν αποζημιώσεις. Και ο Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Κογκρέσο για τις πολυάριθμες σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας.

Κάποιοι μπορεί να λένε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ομως το ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε – και πρέπει – να συμβεί. Αυτό είναι το παγκόσμιο πρότυπο στο οποίο πρέπει να υπόκεινται ακόμη και οι πιο ισχυροί ηγέτες, αλλιώς όλα θα χαθούν. Ο Τραμπ έχει σχεδόν τρία χρόνια ακόμη στην εξουσία, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει αν του επιτραπεί να συνεχίσει ανεξέλεγκτα;

Ο αποτυχημένος, αποδιοργανωμένος Τραμπ αποτελεί σαφή και άμεσο κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τον κόσμο. Ρίξτε τον από την εξουσία.