Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι (Kennedy Center).

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο ή τη θεματολογία της επικείμενης συνέντευξης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κέντρου, γεγονός που έχει προκαλέσει εικασίες για τις πιθανές ανακοινώσεις που ενδέχεται να γίνουν.

Η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να προσελκύσει την προσοχή τόσο των αμερικανικών όσο και των διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς κάθε δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ προκαλεί έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και αντιδράσεις.

