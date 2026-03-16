Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος σε καμία στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, θεωρώντας παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της χώρας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει ανοικτά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων στη νότια Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη στην προστασία των Στενών καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση.

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», υπογράμμισε η Ρόμπλες, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μαδρίτης υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης.

Ανησυχία στην Ευρώπη για την κλιμάκωση

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Ισπανίας και των Ευρωπαίων εταίρων για την κατάσταση στην περιοχή. Όπως δήλωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιμείνει ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, ανεξάρτητα από οικονομικές ή γεωπολιτικές παραμέτρους.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», ανέφερε ο Ισπανός ΥΠΕΞ σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες.

Επισημαίνεται ότι, ήδηκράτη -μέλη της ΕΕ όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, ενώ άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Δανία, δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική απόφαση.