Σε νέα φραστική επίθεση προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον μιας δημοσιογράφου επειδή τόλμησε να ρωτήσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες «στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και ναύτες» στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Το περιστατικό συνέβη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Air Force One. Ο Τραμπ φάνηκε να κάνει χειρονομία, προτρέποντας τη δημοσιογράφο να σταματήσει να μιλά, πριν δώσει τον λόγο σε άλλον συνάδελφό της.

Όταν εκείνη επέμεινε στην ερώτηση, ο πρόεδρος απάντησε: «Είσαι ένα πολύ αντιπαθητικό άτομο», και αμέσως μετά προχώρησε σε άλλη… ερώτηση.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Μέσου στο οποίο εργάζεται η δημοσιογράφος, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα χειρότερα, πιο ψεύτικα και πιο διεφθαρμένα».

«Ξέρετε κάτι, το ABC News νομίζω ότι είναι ίσως ο πιο διεφθαρμένος ειδησεογραφικός οργανισμός στον πλανήτη. Νομίζω ότι είναι απαίσιοι», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν δέχθηκε εκ νέου ερώτηση για τους στρατιώτες, περιορίστηκε να απαντήσει: «Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο από το ABC».

Επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε γυναίκες δημοσιογράφους. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε αποκαλέσει την Κάθριν Λούσι του Bloomberg News «γουρούνα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης εν πτήσει στο Air Force One.

Παρομοίως, τον προηγούμενο μήνα άσκησε δριμεία κριτική στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN, η οποία τον είχε ρωτήσει για το σκάνδαλο του Επστάιν στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τη «η χειρότερη δημοσιογράφος».