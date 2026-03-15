Δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αντιλαμβάνονται την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ως επίδειξη ισχύος, με μηνύματα προς όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες για την επόμενη μέρα, ενόψει και του συνεδρίου που έρχεται το τελευταίο τριήμερο του Μαρτίου. Η απόφαση αυτή βάζει τέλος και σε μια πολιτική σχέση ετών, καθώς θεωρήθηκε πως οι διατυπώσεις Κωνσταντινόπουλου σε συνέντευξη που έδωσε στα μέσα της εβδομάδας προέτρεπαν τον Ανδρουλάκη να τεθεί υπό επιτροπεία – και μάλιστα χωρίς ο βουλευτής να προβάλει καθόλου τις θέσεις του κόμματος.

Από το προεδρικό στρατόπεδο θεωρείται πως η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πιο ήρεμες συνθήκες από εδώ και πέρα για την αξιωματική αντιπολίτευση: «Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου θα συμβάλλει στην ενότητα του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής (OPEN), ενώ ο Θανάσης Γλαβίνας (Παραπολιτικά) τόνισε δεν πρόκειται για «καμία προειδοποίηση (για άλλους βουλευτές), είναι μια πράξη αυτοσεβασμού της παράταξης και της βάσης της παράταξης η οποία θέλει να δει ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο να δίνει τον αγώνα απέναντι στη ΝΔ».

Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου βρήκε, πάντως, αντιδράσεις στην εσωκομματική αντιπολίτευση: «Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο Χάρης Δούκας, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε πως «θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό».

Από τη δική του πλευρά, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επεσήμανε πως «η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών (..), χτίζεται με σύνθεση» και ο Μιχάλης Κατρίνης πως «η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται ύστερα από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται ύστερα από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου». Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε πως ο Κωνσταντινόπουλος «δεν διαγράφηκε για τις πολιτικές του απόψεις, αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ (…) Ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή», ανέφεραν τα επιτελικά στελέχη. «Ας μη συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, “λευκή απεργία” και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».

Από την δική της πλευρά, η Αννα Διαμαντοπουλου τόνισε πως «η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας».

Εκτός Βουλής

Η παρουσία του βουλευτή Αρκαδίας στο Κοινοβούλιο κλείνει έναν κύκλο 17 ετών τις επόμενες μέρες, καθώς ο Κωνσταντινόπουλος, με προσωπικό μήνυμα προς τον Ανδρουλάκη και τα υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ανακοίνωσε πως παραδίδει την έδρα του στο κόμμα μετά την εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής, ενώ τονίζει σε συνομιλητές του πως δεν «θα πάει σε κανένα κόμμα», αλλά «επιστρέφει στην κανονικότητα της ζωής του» –διαψεύδοντας έτσι τη φημολογία πως ετοιμάζεται να μεταπηδήσει στη Νέα Δημοκρατία.

Την έδρα του στην Αρκαδία, μετά την παραίτησή του, αναμένεται να πάρει ο δεύτερος σε σταυρούς Βαγγέλης Γιαννακούρας. Μέχρι χθες το απόγευμα, ο Κωνσταντινόπουλος δεν είχε παραπεμφθεί στην ΕΔΕΚΑΠ με το αίτημα της διαγραφής, άρα παρέμενε τυπικά μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Η διαγραφή του, σε κάθε περίπτωση, διευκολύνει τους παρατηρητές των εσωκομματικών εξελίξεων, καθώς καθαρίζει το τοπίο των προσυνεδριακών διαδικασιών, που κορυφώνονται αύριο με την εκλογή συνέδρων – αφενός ξεδιαλύνει τα στρατόπεδα που έχουν σχηματιστεί, συσπειρώνοντας προεδρικούς και αντιπολιτευόμενους, και αφετέρου δίνει μια πρώτη γεύση της κριτικής που θα δεχτεί ο πρόεδρος του κόμματος από τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης μέχρι το τέλος του συνεδρίου.

Η άμεση αντίδραση Δούκα και Γερουλάνου, που κινήθηκε σε παρόμοιο μήκος κύματος, κάνει πολλούς να πιστέουν πως μεταξύ τους υπάρχει πια ένας δίαυλος επικοινωνίας, που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ενώ η αντίδραση Χριστοδουλάκη διαψεύδει τη φημολογία πως «τα έχει βρει» με την πλευρά του Ανδρουλάκη. Ολα, πάντως, καθορίζονται από τους συσχετισμούς που θα βγάλει η αυριανή κάλπη των συνέδρων – και με δεδομένο πως ο Ανδρουλάκης θα έχει την άνετη πλειοψηφία, μένει να φανεί πώς θα κινηθούν οι υπόλοιποι, που όλοι έχουν κάνει τη δική τους κινητοποίηση το προηγούμενο διάστημα.

Μετρουν τις δυναμεις τους

Ο Δούκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τις περισσότερες δυνάμεις του στην Α’ Αθήνας, στη νότια και τη δυτική Αθήνα, ενώ πάει καλά στην Ανατολική Αττική. Ο Γερουλάνος έχει κερδίσει αστικά κέντρα, με δυνάμεις στην Α΄ Αθήνας, στη βόρεια Αθήνα, σε κάποιους δήμους στον νότο, αλλά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής του στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Αυτόνομη καταγραφή επιδιώκει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που συγκεντρώνει δυνάμεις στη Βοιωτία, στις Σέρρες, στη Μεσσηνία, στην Κορινθία, τα Δωδεκάνησα, την Αχαΐα και την Φθιώτιδα. Πανελλαδική κινητοποίηση έχουν κάνει επίσης η Αννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Μιχάλης Κατρίνης, με τους δύο πρώτους να αναμένεται να κινηθούν στις γραμμές των προεδρικών για την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής, και τον Κατρίνη να βρίσκεται σε συντονισμό των κινήσεών του τουλάχιστον με το μπλοκ Γερουλάνου.

Οι σύνεδροι που θα προκύψουν θα είναι υπεύθυνοι να εγκρίνουν τα συνεδριακά κείμενα ή τυχόν ψηφίσματα (όπως αυτό που θέλει να καταθέσει ο Χάρης Δούκας για τις μετεκλογικές συνεργασίες), τις όποιες καταστατικές αλλαγές προκύψουν, αλλά και να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή.