Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως η επιστροφή στην κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία τόσο του Ηρακλή όσο και της Καλαμάτας δημιουργεί νέα δεδομένα. Ηδη, προκαλείται το ενδιαφέρον πολλών, καθόσον αμφότερες οι ομάδες βρίσκονταν μακριά από το (αθλητικό) προσκήνιο επί σειρά ετών. Ωστόσο, δεν χάθηκαν.

Κι αυτό για έναν λόγο: υπάρχουν οπαδοί που νοιάζονται παθολογικά για τον Γηραιό και μια πόλη που βγάζει παλμό όσον αφορά στη Μαύρη Θύελλα. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, σπάνιο είναι να αφανιστεί μια ομάδα. Ναι, μπορεί να πέσει χαμηλά, αλλά έχει τα φόντα ώστε να ξανασηκωθεί ή να την αντιμετωπίσουν υποψήφιοι επενδυτές με τη λογική ενός «γωνιακού μαγαζιού».

Το πώς θα εξελιχθεί την επόμενη ημέρα η αγωνιστική ιστορία του Ηρακλή και της Καλαμάτας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Φυσικά, ας έχουμε κατά νου και το εξής που άλλωστε προκύπτει από μετρήσεις που κατά καιρούς έκανε η Σούπερ Λίγκα: όταν μια ομάδα τα δίνει όλα για την άνοδο και επιτυγχάνει νίκες που βελτιώνουν τη θέση της, η συσπείρωση μοιάζει μεγαλύτερη και ο κόσμος προσέρχεται μαζικά στο γήπεδο.

Θέλει κόπο αυτό ώστε να διατηρηθεί στην τοπ κατηγορία, ειδικά αν έρθουν κάποια «στραβά» αποτελέσματα στην αρχή. Το έχουμε δει αυτό και στο παρελθόν είτε με τον Πανηλειακό είτε με άλλες ομάδες όπως τη Νίκη Βόλου.

Αλλά το ζητούμενο είναι το σήμερα: αν προσθέσουμε τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ και τον Αρη, έχουμε ένα δυνατό γκρουπ ομάδων της Θεσσαλονίκης. Πάει να πει αυτό πως η πόλη θα ξαναζήσει μάχες των τριών ομάδων, τα ντέρμπι θα μπουν στην καθημερινότητα και ο ανταγωνισμός ενδέχεται να τις εκτοξεύσει. Οσον αφορά στην Καλαμάτα, καμιά εκδρομή στη Μεσσηνία δεν μοιάζει εύκολη όταν κάποιος μιλά για ποδοσφαιρικό αγώνα. Το γήπεδο της Παραλίας γεμίζει, φυσικά και αυτό του Μεσσηνιακού.

Οπου κι αν δίνει μάχες η Καλαμάτα. Και έχοντας αυτές οι δύο ομάδες ισχυρή διοίκηση που μπορεί να στηρίξει τις βλέψεις και τις προσδοκίες τους, ασφαλώς και θα αποτελέσουν το αλατοπίπερο που έχει ανάγκη το εγχώριο πρωτάθλημα. Οι φανέλες πάντα παίζουν ρόλο. Ειδικά όταν αυτές είναι κατά το κοινώς λεγόμενο «βαριές». Εχουν ιστορία μεγάλη. Τις έχουν φορέσει σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Από τον Λύμπε στον νότο έως τον Βάσια στον βορρά. Τα τετ-α-τετ μαζί τους αναμένονται ελκυστικά. Και προφανώς θα έχουν φόντο γεμάτες κερκίδες όπως τα παλιά καλά χρόνια.