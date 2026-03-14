Ολη η πόλη του Βύρωνα είναι στο πόδι για το καμάρι της, τον Αθηναϊκό, που ετοιμάζεται για έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό στο μπάσκετ γυναικών και ο κόσμος ζει σε εποχές του 2010, όταν τότε ο σύλλογος είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο (παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική γυναικεία ομάδα στο μπάσκετ που το έχει καταφέρει).

Στις 2 Απριλίου φιλοξενεί στον πρώτο τελικό του Eurocup την τουρκική Μερσίν και μία εβδομάδα αργότερα στην Τουρκία θα αναδειχθεί η κάτοχος του τροπαίου.

«Μακάρι να είμαστε εμείς, το θέλουμε όσο τίποτε άλλο, όμως μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με μια ομάδα που προέρχεται από την Ευρωλίγκα και είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο από την πρώτη στιγμή» λέει στα «ΝΕΑ» η αρχιτέκτονας της επιτυχίας η προπονήτρια του Αθηναϊκού Στέλλα Καλτσίδου που το έχει… ξανακάνει να παίξει τελικό απέναντι σε τουρκική ομάδα που είναι το φαβορί. Το 2024 ως χεντ κόουτς της Λόντον Λάιονς σόκαρε την Μπεσίκτας και πήρε το τρόπαιο!

«Είδατε που δεν κερδίζουν πάντα τα φαβορί, μακάρι να το ξαναδούμε αυτό και τώρα» λέει με χαμόγελο η προπονήτρια που ήταν γεννημένη νικήτρια από παίκτρια με πρωταθλήματα και Κύπελλα σε Ελλάδα (με Εσπερίδες, Ολυμπιακό και Γλυφάδα κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα συνολικά !), αλλά και Γαλλία και Πολωνία.

Και από πέρυσι με τις παίκτριές της στον Αθηναϊκό έδειξαν ότι (ξανά) ήρθαν για να μείνουν.

«Εχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και από εμάς μεγάλη προσπάθεια στο γήπεδο. Είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο για κάθε ομάδα να βρεθεί σε ευρωπαϊκό τελικό. Το ζούμε, το χαιρόμαστε, αλλά όταν φτάνεις στην πηγή θέλεις να πιεις και νερό και εμείς διψάμε (γέλια). Πέρυσι σπάσαμε το δίπολο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και κοντράραμε το μόνιμο πρωταθλητή για πολλά χρόνια Ολυμπιακό, δείχνοντας την προσωπικότητα της ομάδας.

Μπορεί να μην ήρθε ο τίτλος, ελπίζουμε όμως να έρθουν μαζεμένοι φέτος» λέει και συμβουλεύει τις παίκτριές της: «Θέλω να το ζήσουν και να το χαρούν. Πολλές αθλήτριες δεν έχουν την ευκαιρία σε όλη τους την καριέρα να βρεθούν σε έναν τελικό. Και όσες το καταφέρνουν δεν ξέρουν εάν και πότε θα ξαναέχουν την ευκαιρία να το βιώσουν εκ νέου. Για αυτό θέλω να το διασκεδάσουν και εγώ θα είμαι ικανοποιημένη, εννοείται εάν νικήσουμε, αλλά και εάν μετά τους αγώνες βγαίνοντας από το γήπεδο έχουμε δώσει τον καλύτερο μας εαυτό και νιώθουμε πλήρεις με την προσπάθειά μας».

Πώς όμως το μπάσκετ των γυναικών είναι ξανά στο προσκήνιο;

«Είναι πολύ σημαντικό για το μπάσκετ στη χώρα μας, ότι από εκεί που υπήρχε ένα μονοπώλιο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και κυρίως για το πρωτάθλημα εδώ τώρα βρέθηκαν τρεις ομάδες μας σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Και αυτό διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και το μεράκι και την όρεξη και φυσικά την οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουν τις ομάδες και είδαμε και το πρωτάθλημα ανεβασμένο αισθητά.

Επίσης το Ευρωμπάσκετ που πήραμε ως διοργανωτές βοήθησε πολύ. Δείξαμε και εμείς και η ομοσπονδία ότι όταν θέλουμε μπορεί να γίνει η σωστή προώθηση του προϊόντος – με το ζεστό μάρκετινγκ έγινε δουλειά. Οταν αυτό σταθεροποιηθεί θα έχει μεγάλη ανταπόκριση και είδαμε ένα ΣΕΦ με 8.000 – 9.000 θεατές στον τελικό και στους ημιτελικούς χωρίς Εθνική ομάδα».

Οπως λέει, πλέον «έχουμε μπει σε τροχιά τελικών σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν διαλέγουμε ούτε υποτιμάμε κάποιο τρόπαιο, θέλουμε να τα κατακτήσουμε όλα εάν μπορέσουμε. Η ομάδα έχει ένα πολύ καλό και πλούσιο ρόστερ με τις όλες τις παίκτριες έτοιμες για το καλύτερο δυνατό» και η έμπειρη προπονήτρια καταλήγει:

«Ακόμα έχουμε να δώσουμε πολλά, και ως φιλοσοφία και ως στυλ παιχνιδιού τώρα είναι η ώρα της σεζόν για να πατήσουμε το γκάζι. Στα χαρτιά το έχουμε φτιάξει καλά μακάρι να βγει και στο γήπεδο».