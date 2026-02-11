Η ευρωπαϊκή πορεία του Άρη ολοκληρώθηκε στη Ρουμανία, εκεί όπου η Κλουζ αποδείχθηκε ανώτερη και επικράτησε με 111-92, παίρνοντας την πρόκριση για τα Playoffs του EuroCup.

Οι «κιτρινόμαυροι» πάλεψαν σε όλη τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, όμως στο καθοριστικό παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλότερου επιπέδου. Παρά τη στήριξη περίπου 500 φίλων τους στις εξέδρες, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να διεκδικήσει ουσιαστικά την πρόκριση που χρειαζόταν – έστω και με διαφορά μισού πόντου.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Κλουζ επέβαλε τον ρυθμό της και έδειξε πως είχε τον έλεγχο. Το παιχνίδι, που είχε χαρακτήρα «τελικού» καθώς ο νικητής προχωρούσε στην επόμενη φάση, εξελίχθηκε σε μονόλογο των γηπεδούχων. Το +12 του ημιχρόνου γρήγορα εκτοξεύτηκε σε διαφορά άνω των 20 πόντων, με την άμυνα του Άρη να μην μπορεί να περιορίσει την επιθετική πολυφωνία των Ρουμάνων.

Η ομάδα του Μίλιτσιτς παρουσίασε σημαντικά αμυντικά προβλήματα και δεν βρήκε ποτέ σταθερότητα στο πίσω μέρος του παρκέ. Επιθετικά, ο Τζόουνς ήταν εκείνος που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, φτάνοντας κοντά σε triple-double, αλλά χωρίς ουσιαστική βοήθεια.

Στον αντίποδα, η Κλουζ είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και έφτασε δίκαια σε μια άνετη νίκη-πρόκριση.

Έτσι, ο Άρης ολοκληρώνει τη φετινή του παρουσία στη διοργάνωση με ρεκόρ 8-10, ενώ η Κλουζ ανέβηκε στο 9-9, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε το εισιτήριο για τα Playoffs.

Τα Δεκάλεπτα: 31-21, 55-43, 83-65, 111-92