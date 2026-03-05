Ο Αθηναϊκός κέρδισε την πρόκριση στον τελικό του EuroCup Women παρά την ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ στη Γαλλία. Η ελληνική ομάδα είχε υπέρ της διαφορά 13 πόντων από τον πρώτο αγώνα και κράτησε την πρόκριση στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Η πρώτη συμμετοχή στον τελικό ήταν το 2010, όταν κατέκτησε το τρόπαιο με προπονητή τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο.

Η Πρινς ξεχώρισε με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ. Η Τάντιτς πρόσθεσε 11 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Στην πλευρά της Βιλνέβ, η Άλστον σημείωσε 18 πόντους και η Πέτερσον 15 πόντους με 8 ασίστ. Οι τελικοί απέναντι στη Μερσίν έχουν προγραμματιστεί για τις 2 και 9 Απριλίου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες. Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά με καλή περιφερειακή λειτουργία, αλλά η Βιλνέβ πήρε προβάδισμα +5 (18-13). Στο τέλος της πρώτης περιόδου, η Ανίγκουε μείωσε στον πόντο (18-17). Στη δεύτερη περίοδο, οι ομάδες σκόραραν με δυσκολία από τα 6.75 και πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 32-32.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Παρκς και Τάντιτς έδωσαν «αέρα» πέντε πόντων στον Αθηναϊκό (37-42). Η Βιλνέβ απάντησε και πήρε οριακό προβάδισμα. Στην τέταρτη περίοδο, η Πρινς πέτυχε 9 συνεχόμενους πόντους και κράτησε την ομάδα μέσα στο παιχνίδι, παρά την πίεση των γηπεδούχων που έφτασαν έως +10 (74-64).

Η πορεία προς τον τελικό

Ο Αθηναϊκός τερμάτισε πρώτος στον 10ο όμιλο της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 5-1. Στα πλέι οφ απέκλεισε τη Μούρθια με διαφορά +27 πόντων. Στη φάση των «16» νίκησε τη Σοπρόν με συνολική διαφορά 19 πόντων. Στα προημιτελικά, ο Αθηναϊκός κέρδισε την Αβενίδα 65-71 και 79-68. Στα ημιτελικά πέτυχε δύο νίκες και εξασφάλισε την παρουσία στον τελικό, 16 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή.

Το 2010, η ομάδα του Βύρωνα αντιμετώπισε τη ρωσική Ναντέζντα. Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι 65-57 και έχασε το δεύτερο 53-57. Παρά την ήττα, κατέκτησε τον τίτλο λόγω της συνολικής διαφοράς. Τώρα, ο Αθηναϊκός έχει την ευκαιρία να επαναλάβει το κατόρθωμα.

Δεκάλεπτα αναμέτρησης: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70.