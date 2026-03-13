Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League εξασφάλισε ουσιαστικά από χθες η ΑΕΚ που διέλυσε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία, μετατρέποντας τη ρεβάνς την επόμενης εβδομάδας σε τυπική διαδικασία. Εξαιρετική εμφάνιση από την Ενωση που ισοφάρισε την πιο ευρεία εκτός έδρας νίκη της ιστορίας της στην Ευρώπη, μπροστά σε 2.000 οπαδούς της που έστησαν πάρτι στις κερκίδες. Εκτός απροόπτου η Ράγιο Βαγιεκάνο, που νίκησε στην Τουρκία με 3-1 τη Σάμσουνσπορ, θα είναι η αντίπαλος των Κιτρινόμαυρων στα προημιτελικά.

Η ΑΕΚ ήταν σαρωτική στο πρώτο μέρος όπου πέτυχε τρία γκολ και είχε ευκαιρίες για να πετύχει άλλα τόσα. Μόλις στο 3′ από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Βάργκα με κεφαλιά έκανε το 0-1 σκοράροντας για ενδέκατη φορά φέτος στην Ευρώπη καθώς είχε και δέκα γκολ με τη Φερεντσβάρος.

Εχει βρει μάλιστα δίχτυα και στις τρεις διοργανώσεις. Στη συνέχεια η Ενωση είχε δοκάρι με τον Ούγγρο και μεγάλες ευκαιρίες με Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά ο οποίος έγραψε τελικά το 0-2 στο 33′ με υπέροχη ενέργεια και τελείωμα από ασίστ του Γιόβιτς. Πριν συνέλθει η Τσέλιε, δέχθηκε και τρίτο γκολ από την ΑΕΚ καθώς ο Γκατσίνοβιτς έκανε κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-3 στο 36′.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ενωση μπήκε όπως στο πρώτο, με γρήγορο γκολ. Στο 49′ συγκεκριμένα ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μουκουντί έκανε το 0-4. Σχεδόν με τη σέντρα ο Γιόβιτς έχασε άχαστο από ασίστ του Βάργκα και σταδιακά ο ρυθμός έπεσε, με την ΑΕΚ να κάνει διαχείριση ενόψει και του ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα.

Σε άλλα ματς, η Αλκμααρ νίκησε με 2-1 τη Σπάρτα Πράγας ενώ η Κρίσταλ Πάλας έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Τσέλιε (Μαέφσκι): Λεμπάν, Χουάνχο Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας (46′ Κάστρο), Κάρνιτσνικ, Χρκα (46′ Ντάνιελ), Σέσλαρ (86′ Βίντοβιτς), Κβέσιτς (75′ Κότνικ), Ιοσίφοβ, Βάντσας (58′ Αβντίλι), Κούτσιτς.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα (75′ Περέιρα), Μαρίν, Κοϊτά (74′ Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (78′ Μάνταλος), Γιόβιτς (78′ Ζίνι), Βάργκα (86′ Καλοσκάμης).