Η ΑΕΚ ταξίδεψε στη Σλοβενία με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην «Allwyn Arena», όμως τελικά έκανε τη διαδικασία να μοιάζει σχεδόν τυπική. Η «Ένωση» επικράτησε με εμφατικό 4-0 της Τσέλιε, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν ουσιαστικά να μπουν ποτέ στο παιχνίδι.

Η βαριά ήττα έφερε άμεσα εξελίξεις στο εσωτερικό της σλοβένικης ομάδας. Η διοίκηση της Τσέλιε ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ιβάν Μαέφσκι από την τεχνική ηγεσία, με τον ίδιο να ολοκληρώνει την παρουσία του ως προσωρινός προπονητής μετά την αποχώρηση του Άλμπερτ Ριέρα.

Ivan Mayeuski ni več trener članske ekipe NK Celje NK Celje se Ivanu zahvaljuje za njegov profesionalen odnos, delavnost in trud v zadnjih šestih tednih. Klub bo njegovega naslednika imenoval danes. pic.twitter.com/FMbuKSoa6V — NK Celje (@NKCelje) March 13, 2026

Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος ευχαρίστησε τον Μαέφσκι για τη δουλειά και τη στάση του το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι ο διάδοχός του θα ανακοινωθεί άμεσα.

Οι Σλοβένοι δεν άργησαν να κινηθούν για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, την ομάδα αναλαμβάνει ο Βίτορ Καμπέλους. Ο 50χρονος τεχνικός διαθέτει εμπειρία από την Πορτογαλία και τη Μέση Ανατολή και καλείται πλέον να καθοδηγήσει την Τσέλιε στη ρεβάνς με την ΑΕΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 20 Μαρτίου.