Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του στη νίκη επί της Τσέλι, ωστόσο, επισήμανε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει ένα ευρύτερο σκορ.

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Σε ένα παιχνίδι νοκ άουτ φάσης, η προσπάθειά τους αξίζει επαίνων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που μας στήριξαν με την παρουσία τους εδώ.

Μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Δημιουργήσαμε και χάσαμε πολλές ευκαιρίες για να πετύχουμε περισσότερα γκολ και ουσιαστικά να “κλειδώσουμε” την πρόκριση από σήμερα. Σε μια σειρά δύο αγώνων, θα ήθελα να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος και φαινόταν βαρύς. Τώρα, όμως, στρέφουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ατρόμητο.

Βελτιωθήκαμε και τακτικά και πνευματικά. Δεν θέλω να πω πολλά μετά από αυτό το ματς. Ήταν μια καθαρή νίκη. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι που έχουμε στο Περιστέρι».