Υπάρχουν βραδιές που ξεφεύγουν από τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού αγώνα, χαράζονται στη μνήμη των φιλάθλων και αποκτούν την αξία που δικαιούνται στην ποδοσφαιρική ιστορία. Μια τέτοια νύχτα έζησε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Μπέτις. Μια βραδιά που είχε ένταση, δυσκολίες, αδικίες και στο τέλος λύτρωση. Μια βραδιά που αξίζει να μείνει.

Απέναντι σε μια ισπανική ομάδα με ποιότητα και ευρωπαϊκή εμπειρία, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να βγάλει από το χρονοντούλαπο τα… παλιά. Και το έκανε με τρόπο που θύμισε τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του παρελθόντος. Οι «πράσινοι» δεν είχαν μόνο να αντιμετωπίσουν τη Μπέτις, αλλά και τις συνθήκες ενός αγώνα που έμοιαζε να στραβώνει αρκετά. Οι αποφάσεις του Πολωνού διαιτητή, Μαρτσίνιακ, προκάλεσαν έντονα παράπονα, όμως το μεγαλύτερο εμπόδιο ήρθε με την αποβολή του Ζαρουρί. Μια στιγμή απερισκεψίας που έβαλε την ομάδα σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο αγώνας πήρε χαρακτήρα δοκιμασίας. Με παίκτη λιγότερο, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βρει κάτι περισσότερο από τακτική και ποιότητα. Έπρεπε να δείξει ότι έχει… ψυχή. Και οι παίκτες του την… κατέθεσαν στο γρασίδι του ΟΑΚΑ.

Οι ποδοσφαιριστές του Μπενίτεθ έδειξαν αυτό που συχνά χαρακτηρίζει τις μεγάλες ομάδες στις σημαντικές στιγμές. Αυταπάρνηση και μια σχεδόν πεισματική άρνηση να παραδοθούν. Κάθε μονομαχία κερδιζόταν με κόπο, κάθε μέτρο στο γήπεδο αποκτούσε αξία. Το αριθμητικό μειονέκτημα καλύφθηκε με τρεξίματα, με αλληλοκάλυψη και με αποφασιστικότητα.

Στην εξίσωση μπήκε και ο κόσμος. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε να σπρώχνει την ομάδα προς τα εμπρός. Το… μισό ΟΑΚΑ έβραζε και κάθε επιτυχημένη άμυνα, κάθε κερδισμένη μπάλα, κάθε προσπάθεια αντιμετωπιζόταν σαν μια μικρή νίκη.

Κάπως έτσι, μέσα από κόπο και προσπάθεια, ήρθε και η μεγάλη στιγμή. Η νίκη που χάρισε στους «πράσινους» το πρώτο, έστω μικρό, προβάδισμα για την πρόκριση. Όχι ένα αποτέλεσμα που εξασφαλίζει κάτι, αλλά ένα αποτέλεσμα που δίνει ελπίδα.

Γιατί η ιστορία αυτού του ζευγαριού δεν έχει τελειώσει ακόμη. Σε μία εβδομάδα, στη Σεβίλλη, θα γραφτεί το δεύτερο κεφάλαιο. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να υπερασπιστεί το προβάδισμά του και να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ.

Μέχρι τότε, όμως, αυτή η νύχτα μένει. Και ίσως να είναι μόνο η αρχή.