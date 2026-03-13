Λίγο πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από τη συμφωνία μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα, οι Ασπρόμαυροι προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα βήματα μιας μεγάλης διαδρομής που έχουν να διανύσουν μέχρι το όνειρο της απόκτησης ενός νέου, υπερσύγχρονου σταδίου να γίνει πραγματικότητα.

Η διαδρομή αυτή είναι μεγάλη και απαιτούνται πολλά βήματα για να φτάσουμε στο τέλος της, κάτι που άλλωστε έχει αποδειχθεί μέσα από όλα όσα έχουν συμβεί στις προσπάθειες πολλών ομάδων να χτίσουν νέο γήπεδο.

Το πρώτο βήμα καταγράφηκε στις 20 Νοεμβρίου 2025, όταν με κοινή ανακοίνωσή τους ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ γνωστοποίησαν πως «το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη».

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορούσε τις βασικές αρχές του μνημονίου που θα υπογραφεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού και τον ΑΣ ΠΑΟΚ όταν θα υπάρχουν τα σχέδια του γηπέδου, ώστε οι δύο πλευρές να συζητήσουν και να καταλήξουν, μεταξύ άλλων, και για τους χώρους που θα αντιστοιχούν στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στη Νέα Τούμπα.

Η συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ ήταν απαραίτητη, ώστε η πλευρά της ΠΑΕ να προχωρήσει στις πρώτες κινήσεις, οι οποίες είναι χρονοβόρες αλλά και ουσιαστικές. Οι ιθύνοντες της ΠΑΕ προχώρησαν σε αίτηση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων και ακολούθως έκαναν τις πρώτες συναντήσεις με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε αυτές γνωστοποιήθηκε η συμφωνία με τον ΑΣ και παρουσιάστηκαν οι πρώτες σκέψεις που έχουν γίνει από την πλευρά της ΠΑΕ, με βλέψεις για τις επόμενες συναντήσεις, όταν πλέον θα υπάρχουν σχέδια που θα τεθούν προς γνώση Δήμου και Περιφέρειας.

Ουσιαστικά, η αρχική συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ ήταν απαραίτητη προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το χρονικό διάστημα που χάθηκε μέχρι να επέλθει η συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς ο ΑΣ εξέτασε το ενδεχόμενο παραχώρησης του έργου της κατασκευής της Νέας Τούμπας σε άλλον επιχειρηματία και συγκεκριμένα στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Στη γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έγινε την περασμένη Δευτέρα, η CEO Μαρία Γκοντσάρεβα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε όσα έχουν μέχρι στιγμής γίνει από την πλευρά της ΠΑΕ, με τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού:

«Προχωράμε στα λεπτομερή σχέδια με τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς. Εχουμε ήδη αρχίσει με την υποβολή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, ενώ είχαμε και συσκέψεις με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια. Το σχέδιο είναι αρκετά περίπλοκο, γιατί βρίσκεται στο κέντρο του αστικού ιστού και χρειάζεται η συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης. Πριν από την υπογραφή της κύριας συμφωνίας με τον ΑΣ, πρέπει να καταλήξουμε για τους δικούς τους χώρους και το πώς θα λειτουργήσουν. Προς το παρόν κινούμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Δεν θα μπορούσα να θέσω ακριβείς ημερομηνίες, γιατί δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Εχουμε σχέδια, διάθεση και δυνατότητα. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα όσο καλύτερα γίνεται για το νέο γήπεδο».

Η αδυναμία συζήτησης περί χρονοδιαγράμματος φαντάζει απολύτως λογική, καθώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχουν οριστικά σχέδια για τη Νέα Τούμπα.

Η Μαρία Γκοντσάρεβα άφησε ανοικτό και το θέμα της χρηματοδότησης του έργου, καθώς, όπως εξήγησε, το ζήτημα «είναι ευαίσθητο», τονίζοντας πως «υπάρχουν πολλοί τρόποι χρηματοδότησης».

Χθες το μεσημέρι, εξάλλου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπέγραψε το πλαίσιο της συνεργασίας της με το Καυτανζόγλειο Στάδιο, παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Ουσιαστικά η ασπρόμαυρη ΠΑΕ συμφώνησε στους όρους – που θα ισχύουν μέχρι το 2031 – για το καθεστώς κάτω από το οποίο θα χρησιμοποιήσει το στάδιο είτε για μεμονωμένους αγώνες είτε για μετεγκατάσταση για το διάστημα που θα γίνονται τα έργα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.