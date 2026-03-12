Ferto

«Τι δεν ακούσαμε; Για Τζόκερ και λαχεία, για ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, εξοχικά και real estate. Real estate, φέρ’ το! Αν δεν το ’χω, φέρ’ το! Ολα εύκολα, όλα εφικτά, όλα πιστευτά στον μαγικό κόσμο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Το απόσπασμα με την τσαχπινιά από το Ferto του Ακύλα είναι από την τοποθέτηση του Δημήτρη Μάντζου στη κοινοβουλευτική συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα στα πράσινα έδρανα. Το αναφέρω επειδή δεν είναι αυτονόητο πως κάτι θα αρέσει στο όλον ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες.

Διεύρυνση

Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, δεν θα έμπαινε σε συζήτηση για τον Πελεγρίνη ή τον Κορακάκη. Αλλά μπαίνει επειδή «η διεύρυνση που συζητάμε μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα». Πάντως, όταν θα αρχίσει να κουβεντιάζει δημόσια κι άλλα ονόματα που ακούγονται στα πηγαδάκια, σαν της Κασιμάτη ή του Αποστολάκη, δεν θα έχει περισσότερες ελπίδες να εμφανιστεί σαν το κόμμα που ανεβαίνει και όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Γιατί και μεταγραφές τέτοιου τύπου θα δείχνουν ποιο είναι.

Παραίτηση

Ο Κώστας Αρβανίτης ζήτησε την παραίτηση της Φον ντερ Λάιεν «γιατί είναι επικίνδυνη για τους λαούς της Ευρώπης και δρα ενάντια στα συμφέροντά τους. Δεν είναι απλά ακατάλληλη. Είναι επικίνδυνη». Ο αριστερός έγινε έξαλλος επειδή «η πρόσφατη δήλωση της προέδρου της Κομισιόν για την “ανάγκη” να ακολουθήσει η ΕΕ συμφεροντολογική εξωτερική πολιτική» υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και τις αξίες πάνω στις οποίες είναι χτισμένη η ΕΕ. Στοιχηματίζω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί μήπως το αίτημά του γίνει δεκτό.

Βάρος

Στη χθεσινή παρουσίαση των κυβερνητικών μέτρων κατά της αισχροκέρδειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό – για να τον ακούσουν βιομηχανία τροφίμων, χονδρεμπόριο, σουπερμάρκετ κι εταιρείες διακίνησης – πως «όλοι θα πρέπει να μοιραστούμε το βάρος των δυσκολιών για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή». Πάντως, το υπουργείο

Ανάπτυξης πρέπει να επωμιστεί κι ένα ακόμη βάρος: αυτό των ελέγχων της τήρησης των έκτακτων κανόνων. Γιατί, ως γνωστόν, και στην Ελλάδα 2.0 η ανακοίνωση μέτρων δεν συνεπάγεται αυτόματα την εφαρμογή τους.