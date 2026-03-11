Η μείωση της παραγωγής και της διακίνησης πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή φοβίζει τις αγορές, οι οποίες βασίζουν τις ελπίδες τους σε σύντομο τερματισμό του πολέμου.

Οι εξελίξεις έχουν μειώσει την επάρκεια πετρελαίου παγκοσμίως κατά 6% σύμφωνα με νέα στοιχεία του Bloomberg. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου, λειτουργούν μόνο στο 20% της δυναμικότητάς τους – κι αυτό ύστερα από αύξηση της κινητικότητας χθες και σήμερα, δείχνουν στοιχεία της «Wall Street Journal».

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιούσε για δυνητικά καταστροφικό πλήγμα στις παγκόσμιες αγορές σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής των ενεργειακών ροών. Την ίδια στιγμή οι χώρες του G7 έκαναν συσκέψεις επί συσκέψεων για να ετοιμάσουν σχέδιο τροφοδότησης της αγοράς με στρατηγικά αποθέματα εάν αυτό καταστεί απαραίτητο. Επίσης χθες έκλεισε μεγάλο διυλιστήριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω επίθεσης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπρεντ κατέγραφαν χθες συνεχείς και μεγάλες διακυμάνσεις από τα 92 στα 85 και ξανά στα 92 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως φτάσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας ακόμη και τα 120 δολάρια. Αιτία μεικτά μηνύματα που έφταναν από τις ΗΠΑ στις αγορές. Ο αμερικανικός στρατός δεν είχε ακόμη συνοδεύσει κανένα εμπορικό πλοίο μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωνε ο Λευκός Οίκος, αμέσως μετά τη διαγραφή από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ανάρτησης στο X στην οποία αναφερόταν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε με επιτυχία πετρελαιοφόρο μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σημειώνουν σημαντική πρόοδο στον πόλεμό κατά του Ιράν και θα μπορούσαν να τερματίσουν τη σύγκρουση «πολύ σύντομα», προκαλώντας πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Καθοριστικός παράγοντας για τις οικονομικές εξελίξεις είναι η παραγωγή μαύρου χρυσού στη Μέση Ανατολή. Οι περικοπές σε εξορύξεις, διύλιση και μεταφορές πλήττουν τον Περσικό Κόλπο, ακόμη και καθώς η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυξάνουν τις εξαγωγές μέσω εναλλακτικών οδών για να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία που μπορεί να αντλεί καθημερινά 10 εκατ. βαρέλια έχει περικόψει την παραγωγή έως 2,5 εκατ. βαρέλια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τα 3,56 εκατ. βαρέλια καθημερινά έχουν περικόψει τις 800.000. Το Κουβέιτ από τα 2,7 εκατ. έχει περικόψει 500.000 βαρέλια. Το Ιράκ από τα 4,34 εκατ. βαρέλια έχει περικόψει τα 2,9 εκατ.