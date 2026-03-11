Σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, η International Energy Agency εξετάζει την πιθανότητα να προχωρήσει στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Η κίνηση αυτή συζητείται εν μέσω της κλιμακούμενης πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, με το ενδεχόμενο σοβαρών διαταραχών στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας να προκαλεί έντονη ανησυχία στις κυβερνήσεις και στις αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης, η προτεινόμενη αποδέσμευση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν απελευθερωθεί το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια απόφαση που τότε είχε στόχο να περιορίσει το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος. Εάν τελικά εγκριθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση στην ιστορία των στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη υπουργών και αξιωματούχων ενέργειας των κρατών-μελών της υπηρεσίας, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί συναίνεση, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μία αντίρρηση μπορεί να καθυστερήσει ή να αναβάλει την εφαρμογή του σχεδίου.

Η παρέμβαση εξετάζεται καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο έχει οδηγήσει σε σοβαρή αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, ιδίως γύρω από το στρατηγικής σημασίας σημείο των Στενών του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε διακοπή ή απειλή για τη ναυσιπλοΐα έχει άμεσες συνέπειες στις διεθνείς τιμές.

Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες δεξαμενόπλοια παραμένουν ακινητοποιημένα ή κινούνται με μεγάλη δυσκολία στην περιοχή, καθώς περιστατικά επιθέσεων και παρεμβολών στα ναυτιλιακά συστήματα έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι στις αρχές της εβδομάδας.

Η δημοσιοποίηση των σχεδίων για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων οδήγησε ωστόσο σε προσωρινή αποκλιμάκωση. Η τιμή του διεθνούς δείκτη Brent Crude Oil υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια συντονισμένη παρέμβαση θα μπορούσε να αυξήσει προσωρινά την προσφορά και να περιορίσει την ένταση της ενεργειακής κρίσης.

Η στρατηγική αυτή λειτουργεί με δύο τρόπους: αφενός διοχετεύει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου στην αγορά για να καλύψει προσωρινά το κενό προσφοράς και αφετέρου στέλνει μήνυμα στα χρηματοπιστωτικά κέντρα ότι οι κυβερνήσεις είναι έτοιμες να παρέμβουν για να αποτρέψουν ακραίες αυξήσεις τιμών.

Τα κράτη-μέλη της υπηρεσίας διαθέτουν σημαντικά αποθέματα που έχουν δημιουργηθεί ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συνολικά, οι χώρες της Organisation for Economic Co-operation and Development διατηρούν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε δημόσια στρατηγικά αποθέματα. Από αυτά, περίπου 933 εκατομμύρια βαρέλια είναι αργό πετρέλαιο, ενώ τα υπόλοιπα 311 εκατομμύρια βαρέλια αποτελούνται από διυλισμένα προϊόντα όπως βενζίνη και ντίζελ.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αργού αποθηκεύονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της περιοχής Ασίας-Ωκεανίας, ενώ στην Ευρώπη βρίσκονται κυρίως αποθέματα καυσίμων και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων. Παράλληλα, η ενεργειακή βιομηχανία των χωρών της ίδιας οικονομικής ζώνης διαθέτει επιπλέον αποθέματα που αγγίζουν τα 2,8 δισεκατομμύρια βαρέλια, ανεβάζοντας το συνολικό διαθέσιμο απόθεμα κοντά στα 4 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Παρά το τεράστιο αυτό απόθεμα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τρέχουσα κρίση ενδέχεται να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε σχέση με προηγούμενες περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι η διακοπή της ναυσιπλοΐας από τον Περσικό Κόλπο μπορεί να προκαλεί έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά που φτάνει έως και τα 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες πηγές παραγωγής.

Αυτό αποτελεί τη βασική διαφορά σε σχέση με την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η αγορά τελικά απορρόφησε το σοκ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τότε, σημαντικό μέρος του ρωσικού πετρελαίου δεν εξαφανίστηκε από την αγορά αλλά κατευθύνθηκε προς νέους αγοραστές, κυρίως την Κίνς και την Ινδία, δημιουργώντας απλώς νέες εμπορικές διαδρομές.

Στη σημερινή κρίση όμως, η γεωγραφία παίζει καθοριστικό ρόλο. Μεγάλο μέρος της εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας βρίσκεται σε χώρες της περιοχής του Κόλπου που επηρεάζονται άμεσα από τον αποκλεισμό των θαλάσσιων μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο, η μεταφορά του προς τις διεθνείς αγορές καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Ορισμένες εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται ήδη σε διπλωματικό επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει προσωρινές εξαιρέσεις σε διυλιστήρια της Ινδίας ώστε να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, ενώ εκτιμάται ότι και η Κίνα διαθέτει σημαντικά αποθέματα που συγκέντρωσε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, γίνεται συζήτηση για περιορισμένη αύξηση παραγωγής σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, αν και οι αναλυτές θεωρούν ότι οι δυνατότητες αυτές είναι μικρές και δεν μπορούν να καλύψουν ένα τόσο μεγάλο κενό στην παγκόσμια αγορά.

Στο μεταξύ, το πολιτικό και στρατιωτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ρευστό. Δηλώσεις και αντικρουόμενα μηνύματα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει σύντομα, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή κλιμακώνονται και οι πιθανότητες άμεσης διπλωματικής λύσης παραμένουν περιορισμένες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακής αβεβαιότητας, η πιθανή αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως η μοναδική άμεση λύση για να αποτραπεί μια νέα παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, οι ίδιοι προειδοποιούν ότι πρόκειται μόνο για προσωρινό μέτρο. Αν η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο δεν αποκατασταθεί σύντομα, οι πιέσεις στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τους επόμενους μήνες.