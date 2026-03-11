Οι υπουργοί Ενέργειας της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, οι οποίοι συνεδρίασαν χθες, Τρίτη, στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη μεγάλη αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, ανακοίνωσαν ότι είναι «έτοιμοι» να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα», σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA).

«Υποστηρίζουμε κατ’ αρχήν την εφαρμογή δραστικών μέτρων για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση, περιλαμβανομένης της προσφυγής στα στρατηγικά αποθέματα», δήλωσαν οι υπουργοί Ενέργειας της G7 σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως έγινε χθες, Τρίτη, το βράδυ γνωστό από την Wall Street Journal, ο ΔΟΕ προτείνει μια χωρίς προηγούμενο προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών.

Στο μεταξύ, ο γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε σήμερα ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της G7, οι οποίοι θα συνεδριάσουν αύριο στο Παρίσι κατόπιν αιτήματος του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με θέμα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, «θα ασχοληθούν αναμφίβολα» με «το ζήτημα των στρατηγικών αποθεμάτων» πετρελαίου.