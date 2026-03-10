Με εντάσεις και προσωρινή διακοπή ξεκίνησε χθες η πολύκροτη δίκη στην υπόθεση «Δημοτική Αρχή της Κωνσταντινούπολης», με βασικό κατηγορούμενο τον Εκρέμ Ιμάμογλου, προεδρικό υποψήφιο του κεμαλικού κόμματος CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βασικό πολιτικό αντίπαλο του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Προφυλακισμένος εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, ο έκπτωτος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έγινε χθες δεκτός με ζητωκραυγές από υποστηρικτές του, συγκατηγορουμένους και δικηγόρους κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο στη φυλακή της Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Κατηγορείται εν προκειμένω ως «ιδρυτής και ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης», που σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές φέρεται να δρούσε στο πλαίσιο της δημοτικής διοίκησης από το 2015, όταν ο ίδιος ήταν δήμαρχος της συνοικίας Μπεϊλικντουζού. Είναι αντιμέτωπος με 142 κατηγορίες και ποινές που φτάνουν έως και τα 2.532 χρόνια φυλάκισης.

Καταδεικνύοντας το πολιτικό διακύβευμα, η έναρξη της δίκης ήταν χαοτική. Καλώντας τον πρόεδρο του δικαστηρίου να «σεβαστεί το δικαίωμα των ανθρώπων να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», ο 55χρονος Ιμάμογλου ζήτησε τον λόγο ως βασικός κατηγορούμενος.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, επιμένοντας ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει με τις καταθέσεις άλλων κατηγορουμένων. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει τη στάση του Ιμάμογλου «ασέβεια προς το δικαστήριο» και να διατάσσει προσωρινή διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξή της. Εγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, παρόντων – μεταξύ άλλων – του ηγέτη του CHP Οζγκιούρ Οζέλ και της συζύγου του Ιμάμογλου, Ντιλέκ.

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 105 παραμένουν προφυλακισμένοι. Οι περισσότεροι εργάζονταν στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, τον οποίο ο Ιμάμογλου διοικούσε από το 2019. Μεταξύ αυτών είναι επίσης αιρετοί αξιωματούχοι του CHP, δημοτικοί υπάλληλοι, αλλά και δημοσιογράφοι. Το κατηγορητήριο εκτείνεται σε περίπου 3.900 σελίδες, με αναφορές σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νοθεία διαγωνισμών, απάτη εις βάρος δημόσιων οργανισμών, εκβιασμό, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων, ακόμη και περιβαλλοντικές παραβάσεις. Σύμφωνα με τους τούρκους εισαγγελείς, το φερόμενο σύστημα διαφθοράς δεν στόχευε μόνο στον παράνομο πλουτισμό των εμπλεκομένων, αλλά και στη χρηματοδότηση της πολιτικής ανόδου του Ιμάμογλου στους κόλπους του CHP.

Ο Ιμάμογλου και το κόμμα του απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες, ενώ τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο «κλοπή του αιώνα», υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 160 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. «Η συνείδησή μου είναι καθαρή» δηλώνει ο Ακίν Γκιουρλέκ, πρώην γενικός εισαγγελέας που ηγήθηκε της έρευνας για τον Ιμάμογλου, νυν υπουργός Δικαιοσύνης. Αντίθετα, ΜΜΕ που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση εστιάζουν στη χρήση μυστικών μαρτύρων, χαρακτηρίζοντας τη δίκη πολιτικά υποκινούμενη με στόχο την εξουδετέρωση του πιο ισχυρού αντιπάλου του προέδρου Ερντογάν. Εντονες είναι οι αντιδράσεις διεθνών οργανώσεων.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τις κατηγορίες «παράλογες», καταγγέλλοντας σοβαρές παραβιάσεις των αρχών της δίκαιης δίκης. Ο αναπληρωτής διευθυντής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της Human Rights Watch, Μπέντζαμιν Γουόρντ, αποδίδει τη δίωξη Ιμάμογλου σε εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος κατά της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ενόσω οι φήμες οργιάζουν ότι ο 72χρονος Ερντογάν μπορεί να επιδιώξει και τρίτη θητεία, επισπεύδοντας τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών το 2027, καθώς τα περιθώρια για αλλαγή των συνταγματικών ορίων είναι στενά.

«Η Τουρκία περνάει μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες για τη δημοκρατία στην ιστορία της» έγραψε σε άρθρο στον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο Gazete Pencere ο Ιμάμογλου, ων αντιμέτωπος με σωρεία κατηγοριών πέραν της εκδικαζόμενης υπόθεσης διαφθοράς – συμπεριλαμβανομένων της «πολιτικής κατασκοπείας» και πλαστογράφησης πανεπιστημιακού πτυχίου. «Η αυλαία του σεναρίου που έχει γραφτεί εκ των προτέρων» επεσήμανε, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια να παρακαμφθεί η βούληση του λαού μέσω της Δικαιοσύνης».