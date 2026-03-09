Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ως κύριος κατηγορούμενος σε μια εκτεταμένη υπόθεση διαφθοράς, η οποία, σύμφωνα με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει σαφή πολιτικά κίνητρα.

Ο 55χρονος πολιτικός αντιμετωπίζει περισσότερες από 140 κατηγορίες. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για διαφθορά και διοίκηση εγκληματικής οργάνωσης. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης έως και 2.430 ετών, γεγονός που καθιστά τη δίκη μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην Τουρκία.

Ο Ιμάμογλου και το CHP αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία. Κατηγορούν τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τους συμμάχους του ότι επιδιώκουν να περιορίσουν την πολιτική του επιρροή, σε μια περίοδο που η δημοτικότητα του Τούρκου ηγέτη παρουσιάζει πτώση.

Ένταση και διαμαρτυρίες στη δίκη

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα με ένταση και επεισόδια, καθώς πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Ιμάμογλου θεωρούνταν ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τον Ερντογάν, ο οποίος κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική σκηνή από το 2003.

Μαζί του παραπέμφθηκαν ακόμη 407 υποστηρικτές, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο διαφθοράς. Οι εισαγγελείς χαρακτηρίζουν τον Ιμάμογλου ως «ιδρυτή και ηγέτη» του δικτύου αυτού.

Κατά την είσοδό του στο δικαστήριο, ο Ιμάμογλου έγινε δεκτός με επευφημίες από πλήθος υποστηρικτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο. Ωστόσο, η διαδικασία διεκόπη μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξή της, όταν ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την απόφαση του δικαστή να προηγηθούν οι καταθέσεις των άλλων κατηγορουμένων.

Ο δικαστής θεώρησε τη στάση του ως ασέβεια και διέκοψε τη συνεδρίαση μέχρι το απόγευμα. Παρόντες στην αίθουσα ήταν η σύζυγος του Ιμάμογλου, Ντιλέκ, καθώς και ο ηγέτης του CHP, Οζγκούρ Οζέλ.

Πολιτικές προεκτάσεις και αντιδράσεις

Ο Ιμάμογλου είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του περασμένου έτους, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η χρονική συγκυρία της σύλληψής του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Τουρκίας.

Εκτός από τις κατηγορίες για διαφθορά, οι εισαγγελείς του αποδίδουν και άλλες παραβάσεις, όπως κατασκοπεία και πλαστογράφηση πτυχίου, τίτλος που απαιτείται για τη διεκδίκηση της προεδρίας και ο οποίος έχει πλέον ακυρωθεί.

Οι τουρκικές αρχές απορρίπτουν τις κατηγορίες περί πολιτικής παρέμβασης στη δικαιοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η υπόθεση Ιμάμογλου αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς.