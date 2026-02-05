Αίτημα επανεκκίνησης των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών απευθύνει, μέσα από τη φυλακή, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, συνδέοντας την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ με τη δημοκρατική προοπτική της χώρας του.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία της Τουρκίας απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας για άμεσο εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας-ΕΕ.

Από τη φυλακή της Σηλυβρίας, όπου κρατείται από τις 19 Μαρτίου 2025, ο Ιμάμογλου προειδοποιεί ότι το ισχύον πλαίσιο κινδυνεύει να καταστεί μη βιώσιμο, εν μέσω των μεταβαλλόμενων ισορροπιών στο παγκόσμιο εμπόριο και της όξυνσης των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Ο Τούρκος πολιτικός επισημαίνει τις παρενέργειες των νέων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ για την Τουρκία, τονίζοντας ότι: «η τελωνειακή ένωση αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη.

Επίσης αναφέρει: «Μετά τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τη Mercosur και, στη συνέχεια, με την Ινδία, οι ασύμμετρες συνέπειες για την Τουρκία έχουν γίνει όλο και πιο ορατές. Η τελωνειακή ένωση Τουρκίας-ΕΕ γίνεται αντικείμενο αυξανόμενης δημόσιας κριτικής».

Υπενθυμίζει ακόμη ότι η τελωνειακή ένωση διαπραγματεύτηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και δεν έχει προσαρμοστεί στις μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας. «Η σημαντικότερη εμπορική μας συμφωνία παραμένει χωρίς μεταρρύθμιση», σημειώνει, επικαλούμενος επίσημες εκθέσεις της ΕΕ.

Παράλληλα, ο Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της Τουρκίας και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την πλήρη ένταξή της στην ΕΕ.