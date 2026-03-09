Η δίκη για τη Δημοτική Αρχή της Κωνσταντινούπολης ξεκινά σήμερα στο δικαστικό συγκρότημα της Σηλυβρίας, με κατηγορούμενους εκατοντάδες πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην δήμαρχος της Πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Τουρκία.

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 105 παραμένουν προφυλακισμένοι. Το κατηγορητήριο εκτείνεται σε περίπου 3.700 σελίδες και περιλαμβάνει σειρά σοβαρών αδικημάτων. Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία της χώρας, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγορείται ως «ιδρυτής και ηγέτης της οργάνωσης».

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει 142 κατηγορίες και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κινδυνεύει με ποινές που μπορεί να φθάσουν συνολικά έως και 2.352 χρόνια φυλάκισης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στον Ιμάμογλου ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε στο πλαίσιο της δημοτικής διοίκησης. Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη εις βάρος δημόσιου οργανισμού.

Στο εκτενές κατηγορητήριο αναφέρονται επίσης αδικήματα όπως διαφθορά σε διαγωνισμούς, εκβιασμός, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων, καθώς και περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Πολιτική διάσταση και αντιπαράθεση

Η υπόθεση έχει λάβει έντονη πολιτική χροιά στην Τουρκία, προκαλώντας αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «κλοπή του αιώνα» και υποστηρίζουν ότι η ζημία υπερβαίνει τα 160 δισεκατομμύρια λίρες.

Αντίθετα, μέσα που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση επικρίνουν τη χρήση μυστικών μαρτύρων και τους περιορισμούς της δίκης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην αποδυνάμωση ενός βασικού πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τοποθέτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου

Λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, μέσα από άρθρο του στην εφημερίδα Gazete Pencere.

Όπως έγραψε: «Η Τουρκία περνάει μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες για τη δημοκρατία στην ιστορία της. Η τελευταία αυλαία του σεναρίου που έχει γραφτεί εκ των προτέρων, της προσπάθειας να παρακαμφθεί η βούληση του λαού μέσω της δικαιοσύνης, ανοίγει τη Δευτέρα».