Κρύο πιάτο εκδίκησης σέρβιρε ο Τσάβι στον Τζουάν Λαπόρτα, μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές της Μπαρτσελόνα στις οποίες είναι ξανά υποψήφιος, κι ενώ η ομάδα προετοιμάζεται για την αποψινή πρώτη αναμέτρηση με τη Νιουκάστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», για τη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Δύο χρόνια περίμενε ο άλλοτε άσος της Μπάρτσα για να περάσει στην αντεπίθεση, μετά την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία των Καταλανών.

Δεν ήταν βέβαια τυχαία η χρονική στιγμή που επέλεξε να επιτεθεί. Στις 15 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στις οποίες υποψήφιος είναι ο Λαπόρτα.

Στη συνέντευξή του στη «La Vanguardia» ο Τσάβι χτύπησε σε ένα σημείο που πονά τον Λαπόρτα και γενικότερα την οικογένεια της Μπαρτσελόνα: την αποπομπή του Μέσι.

Ο πρώην προπονητής των Καταλανών αποκάλυψε πως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Μέσι του εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στο Καμπ Νου.

«Ο Λέο είχε συμφωνήσει. Τον Ιανουάριο του 2023, μετά τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ήρθαμε σε επαφή και μου είπε πως πραγματικά ήθελε να επιστρέψει, κάτι που επιβεβαίωσα. Μιλούσαμε μέχρι αρχές Μαρτίου και του είπα «Οκ, όταν μου το επιτρέψεις θα μιλήσω στον πρόεδρο γιατί νομίζω πως θα του ταίριαζε από αθλητική άποψη». Ο πρόεδρος ξεκίνησε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της Λα Λίγκα αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που κατέστρεψε τα πάντα».

«Στόχος μου είναι να πω την αλήθεια και ο Λέο δεν ήρθε στην Μπάρτσα γιατί ο πρόεδρος δεν τον ήθελε, όχι λόγω της Λα Λίγκα, ούτε γιατί ζήτησε περισσότερα χρήματα ο Χόρχε Μέσι. Ηταν ο πρόεδρος και το περιβάλλον του που του είπε όχι, πως δεν μπορούσε να το αντέξει οικονομικά, ότι είχε όλη τη δύναμη και ότι ο Μέσι θα έκανε κατάχρηση αυτής της εξουσίας».

Οι εξελίξεις εκείνων των ημερών επηρέασαν αρνητικά τη σχέση του Τσάβι με τον Μέσι, με τον τελευταίο να μη βγαίνει στο τηλέφωνο. «Θεωρούσε ότι συμμετείχα στην πλεκτάνη αλλά τώρα όλα είναι καλά. Πέθανα για τον Λέο, να επιστρέψει και να τον κοουτσάρω, αλλά μας έβαλαν τον έναν εναντίον του άλλου».

Ο Τσάβι δεν έχει ξεπεράσει και τον τρόπο που απολύθηκε από τη θέση του το καλοκαίρι του 2024 ύστερα από αρκετές ανατροπές. «Με απέλυσε από τη θέση του προπονητή χωρίς να μου πει την αλήθεια, υπό την επιρροή κάποιου που πιστεύω πως είναι πάνω από τον πρόεδρο, τον Αλεχάντρο Ετσεβαρία (ένα άτομο με μεγάλη επιρροή στο κλαμπ χωρίς όμως να έχει κάποια επίσημη θέση). Με άλλα λόγια ήταν ο Αλεχάντρο που με απέλυσε». Ανακάλεσε επίσης στη μνήμη του το δείπνο με σούσι όπου ο Λαπόρτα τον έπεισε να παραμείνει για τη σεζόν 2024/25 πριν αλλάξει γνώμη μερικές εβδομάδες αργότερα. «Ο Λαπόρτα με έπεισε να συνεχίσω. Μου είπε κατά λέξη: «Τσάβι, δεν μπορώ να δω την ομάδα χωρίς εσένα, δεν μπορώ να δω το Καμπ Νου χωρίς εσένα, δεν μπορώ να γιορτάσω τα 125 χρόνια ιστορίας του κλαμπ χωρίς εσένα ως προπονητή». Και δεδομένου ότι είχα ακόμα κίνητρο και είδα ένα λαμπρό μέλλον για την ομάδα με τη γενιά των νεαρών παικτών να έρχεται, ένιωσα ικανός».

Στην αντεπίθεση ο Λαπόρτα

Φυσικά υπήρξε έντονη αντίδραση από τον Λαπόρτα ο οποίος συμμετείχε χθες σε ντιμπέιτ με τον κύριο αντίπαλό του Βίκτορ Φοντ.

Αφού τόνισε τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, στη συνέχεια αποκαθήλωσε την άλλοτε ηγετική μορφή της ομάδας από τον οποίον δέχτηκε επίθεση. «Με τον Τσάβι έβλεπα πως θα χάναμε ενώ με τον Φλικ έβλεπα πως θα νικούσαμε. Καταλαβαίνω πως είναι πληγωμένος. Με τους ίδιους παίκτες ο Τσάβι έχανε και ο Φλικ νικά».

«Μου είχε πει πως η Μπάρτσα δεν θα είναι ανταγωνιστική με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ζήτησε να αλλάξει παίκτες και του είπα πως δεν μπορεί να συνεχίσει. Σημαντικούς παίκτες, που δεν τους έβλεπε ανταγωνιστικούς. Ο Τσάβι ήταν δυσαρεστημένος με την ομάδα και τους διαιτητές».

Πρόσθεσε πως ο Τσάβι άφησε τον εαυτό του να τον χρησιμοποιήσει ο αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές Βίκτορ Φοντ, ενώ για την ανάμειξη του Ετσεβαρία στην απόλυσή του αποκάλυψε πως αυτός μαζί με τον Γιούστε ήταν που επέμεναν να παραμείνει στη θέση του.

Για το θέμα του Μέσι, ο Λαπόρτα είπε πως ενώ η Μπάρτσα δεν μπορούσε να ανανεώσει το συμβόλαιό του λόγω οικονομικών θεμάτων, το 2023 ο Τσάβι του ανήγγειλε ότι ο Μέσι θέλει να επιστρέψει. «Εστειλα το συμβόλαιο στον Χόρχε Μέσι που αργότερα ήρθε στο σπίτι μου και μου είπε πως ο Λέο θα είχε πολύ μεγάλη πίεση εδώ και θα συνεχίσει στο Μαϊάμι».

Για το αν η Λα Λίγκα είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στην Μπάρτσα να εντάξει στο δυναμικό της τον Μέσι το 2023 ο πρόεδρός της Χαβιέ Τέμπας είπε πως «οι Μπλαουγκράνα δεν έχουν απευθείας γραμμή με πετρέλαιο και χρήμα».

Μάχη με τη Νιουκάστλ

Εν μέσω αψιμαχιών η Μπάρτσα καλείται να δώσει απόψε κρίσιμο αγώνα με τη Νιουκάστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη των Μπλαουγκράνα μέσα στη σεζόν, αφού έχει προηγηθεί το παιχνίδι της league phase το οποίο κέρδισε η ισπανική ομάδα με 2-1 με γκολ του Ράσφορντ.

Ο Εντι Χάου χαρακτηρίζει το παιχνίδι ως «το σημαντικότερο στην ιστορία της Νιουκάστλ» καθώς διεκδικεί την πρώτη συμμετοχή της στα προημιτελικά και ζητά από τους παίκτες του να κάνουν την εμφάνιση της ζωής τους.