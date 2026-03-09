Κάθε πόλεμος λειτουργεί πάντα, από καταβολής των μοντέρνων κρατών, ευεργετικά για τη «σημαία» – δηλαδή για τον εκάστοτε πρόεδρο ή πρωθυπουργό. Αυτή την ενίσχυση στα ποσοστά τους περιμένουν να δουν και στη ΝΔ, εκτιμώντας πως η διαχείριση της ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αλλά και η απόφαση για αμυντική αποστολή στην Κύπρο έχει βρει θετική ανταπόκριση.

Κυρίως από ένα μέρος της παραδοσιακής Δεξιάς, που το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσαν μάταια να το επαναπροσεγγίσουν.

Το θέμα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτό το εφέ πολέμου – και κυρίως, αν θα αντέξει όταν τα αποτελέσματά του θα φτάσουν στα ράφια του σουπερμάρκετ και στα βενζινάδικα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ;

Οποιος άκουσε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να περιγράφει ποιοι έχουν θέση στο νέο κομματικό εγχείρημα, δεν έγινε σοφότερος. Μίλησε για ομάδα «με ανανέωση, αλλά και με εμπειρία», για όλους όσοι «αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα», αλλα «αφήνουν έξω από την αίθουσα τις ιδιοτέλειές τους, μικροκομματικές ή προσωπικές» και βλέπουν την προσπάθεια ως «ευκαιρία προσφοράς, όχι ζήτησης». Η λογική παραμένει ίδια: όχι συλλογικότητες, αυτοδιάλυση κομμάτων και αυτοοργάνωση. Με ηγεσία που είναι προφανής από το προσωποκεντρικό του εγχειρήματος. Η πόρτα για τα πρώην στελέχη του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτή, άρα – για τις ηγεσίες τους όμως;

ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ

Εμφανώς ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να τους κρατήσει όλους ζεστούς: «Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: να πας νωρίτερα και να σε στήσει, ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ», ανέφερε, όμως ο σχεδιασμός δεν μοιάζει να έχει αλλάξει. Πρώτα, δηλαδή, οι παρουσιάσεις σε όλες τις περιφέρειες, πρώτα τα αποτελέσματα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και μετά όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό (το σκάουτινγκ στελεχών, άλλωστε, συνεχίζεται), όμως ο Τσίπρας δεν μπορούσε να μην πει λέξη για το κόμμα. Αυτό περιμένει, εμφανώς, το ακροατήριό του – ειδικά από τη στιγμή που τα νούμερα των δημοσκοπήσεων δεν είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξα.

ΑΝΑΜΟΝΗ

Δεν υπήρχε ένα κόμμα που να μην έβγαλε ανακοίνωση για την Ημέρα της Γυναίκας – κάποια, μάλιστα επέλεξαν να προωθήσουν και τις προτάσεις τους για την ισότητα. Κανείς, όμως, δεν υπενθύμισε πως η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ (news247) τα μισά νοσοκομεία της χώρας αρνούνται να πραγματοποιήσουν αμβλώσεις – όταν είχε ερωτηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, ο Παύλος Μαρινάκης είχε φανεί αμήχανος: «Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη.

Το ζήτημα έχει λυθεί (…) έχουμε ζητήσει ενημέρωση». Η ενημέρωση έχει έρθει ακόμα, μάλλον εκκρεμούσε ο (προφανώς πολύ πιο σημαντικός) τσακωμός του αρμόδιου υπουργού με τους γιατρούς της Νίκαιας.