Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το πράσινο συνέδριο εξέπνευσε χθες το βράδυ – και πλέον το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το τριήμερο 27-29 Μαρτίου στο Τάε Κβον Ντο. Ολες οι εσωκομματικές τάσεις και πλευρές δίνουν ραντεβού για τις 15 του μήνα, την Κυριακή που έρχεται, όταν λαμβάνουν χώρα οι εκλογές των συνέδρων.

Μια μάχη, δηλαδή, που φαινομενικά είναι αδιάφορη, όμως στ’ αλήθεια δείχνει την ισχύ τής κάθε εσωκομματικής ομάδας στον βαθύ κομματικό μηχανισμό και, κυρίως, καθορίζει τους συσχετισμούς για τις αποφάσεις που θα ληφθούν τόσο εντός του συνεδριακού πλαισίου (από τον ενδεχόμενο μετασχηματισμό του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα έως την κατάθεση ή μη ψηφίσματος για τις μετεκλογικές συνεργασίες) όσο και για τη συγκρότηση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία προκύπτει από ψηφοφορία του συγκεκριμένου Σώματος.

Ενώ κανείς δεν περιμένει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα χάσει τον έλεγχο του συνεδρίου, καθώς εντός του κομματικού πλαισίου μοιάζει να παραμένει άνετα πλειοψηφικός, οι εκλογές των συνέδρων αναμένεται να δώσουν μια πρώτη γεύση για τις δυνάμεις που συγκεντρώνει καθεμία από τις εσωκομματικές τάσεις – στο παιχνίδι των συνέδρων, άλλωστε, μπαίνουν και οι εν ενεργεία βουλευτές ανά νομό, οι οποίοι κι αυτοί τις επόμενες εβδομάδες θα αποκαλύψουν διά του αποτελέσματος τις συμμαχίες τους.

Η ιδιοτυπία στο ΠΑΣΟΚ είναι πως εκείνοι που έχουν σηκώσει τους τόνους περισσότερο απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη μετριούνται στην πραγματικότητα για πρώτη φορά ως μεγάλοι παίκτες: ο Παύλος Γερουλάνος, για παράδειγμα, έχει το προηγούμενο διάστημα ρίξει «οργανωτικό τρέξιμο» ανά την Ελλάδα, όμως παραμένει το ερώτημα αν η πραγματική του δύναμη πηγάζει από την ευρύτερη στήριξη που έχει από απλούς ψηφοφόρους του κόμματος, που δεν συμμετέχουν ενεργά στις κομματικές διαδικασίες.

Θα περίμενε κανείς πως η συμμαχία που στήριξε τον Χάρη Δούκα για την ηγεσία στις εσωκομματικές του 2024 θα κατέβαινε συντεταγμένη στο συνέδριο, όμως μετά τις διαφωνίες που προέκυψαν μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων και του βουλευτή Μανώλη Χριστοδουλάκη η κάθε πλευρά κινείται αυτόνομα με στόχο την καταγραφή δυνάμεων – μένει να φανεί πόσους έχει συγκεντρώσει το κάθε στρατόπεδο και τι θα επιλέξουν όσοι «ενδιάμεσοι» συνομιλούν και με τις δύο πλευρές.

Στις «προεδρικές γραμμές» των συνέδρων φαίνεται πως περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μέλη που τάσσονται στο πλευρό της Αννας Διαμαντοπούλου, η οποία, από τη στιγμή που δεν έχει κοινοβουλευτικό αξίωμα, «ζυγίζει» στις αποφάσεις της και τους προσωπικούς σταυρούς της για την Κεντρική Επιτροπή, στο τέλος του τριήμερου συνεδρίου.

Η διεύρυνση προχωράει με νέα πρόσωπα

Η συνεδριακή διαδικασία δεν σταματάει, πάντως, την αντιπολιτευτική δράση (την Τετάρτη αναμένεται η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το Predator, μετά τη δικαστική απόφαση που λήφθηκε και την καταδίκη των τεσσάρων), ούτε τη διαδικασία διεύρυνσης -πανεπιστημιακοί και πρόσωπα του πολιτισμού, καθώς και «μεσαία» στελέχη που τρέχουν οργανωτικά στις περιφέρειές τους αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμα και σήμερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης Κώστα Σκανδαλίδη.