Εμβληματικά έργα ζωγραφικής και σχέδια του αμερικανού εκπροσώπου της ποπ αρτ Τομ Βέσελμαν (1931-2004) θα παρουσιάσει ο χώρος της Gagosian στην Αθήνα, από 17 Μαρτίου. Ο αντισυμβατικός καλλιτέχνης ξεχώρισε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 δημιουργώντας έργα μεικτής τεχνικής για να αποδώσει εσωτερικούς χώρους, τοπία, γυμνά και νεκρές φύσεις συνδυάζοντας την παραστατική νεωτερική ζωγραφική με στοιχεία από τη μαζική κουλτούρα. Τα έργα του Βέσελμαν από εκείνη την εποχή σχολιάζουν τις αλλαγές που επηρεάζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, την κουλτούρα της κατανάλωσης και τη σεξουαλική επιθυμία με ένα αφαιρετικό τρόπο ζωγραφικής που ο ίδιος θα χαρακτηρίσει «ερωτική απλοποίηση».

Από τα έργα της αθηναϊκής έκθεσης «Seascapes, Still Lifes, and Nudes» ξεχωρίζει το «Great American Nude #1» (1961): ένα ξαπλωμένο γυμνό γυναικείο σώμα στο μισό της σύνθεσης, με επίπεδες φόρμες, χωρίς χρωματικές διαβαθμίσεις και λιτές καμπύλες που συνομιλούν με το ύφος που εγκαινίασε ο Ανρί Ματίς. Πίσω από τη μορφή, προβάλλει ένα κολάζ με λόφους και θέα στη θάλασσα, το τρίχρωμο της γαλλικής σημαίας κι ένα μοτίβο αστεριών που παραπέμπει στην αμερικανική σημαία. Η μετεξέλιξη του έργου αυτού έφερε μία σειρά έργων στα επόμενα χρόνια από θαλασσογραφίες και κολάζ, όπου απεικονίζονται αποσπασματικά μέρη του ανθρώπινου σώματος σε αντιπαράθεση με το φυσικό τοπίο. Στο έργο «Seascape #24» (1967-1971), το γυναικείο στήθος υπονοείται μέσω της απουσίας του. «Οπως μπορεί να συμβεί και σε μια ηλιόλουστη παραλία», έγραφε ο ίδιος, «η σάρκα χάνεται σε αυτή τη στιγμή επίγνωσης που το βλέμμα στρέφεται στο βάθος, προς τον ήλιο∙ ωστόσο η θηλή παραμένει στοιχείο της σύνθεσης χάρη στο χρώμα, τη μορφή και τη σημασία της ως σημείου εστίασης».