Σε ηλικία 84 ετών πέθανε η Ασπασία Παπαδοπεράκη, αφήνοντας πίσω της ένα αξιοσημείωτο έργο στην τέχνη και ιδιαιτέρως στη γλυπτική. Γεννήθηκε το 1942 κοντά στην Κνωσό. Σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα και στο Παρίσι και καθιερώθηκε ως μια από τις σημαντικότερες ελληνίδες γλύπτριες της γενιάς της με αναφορές στην αρχαϊκή τέχνη και την κρητική παράδοση θέτοντας στο επίκεντρο του έργου της την ανθρώπινη μορφή.

Ιδιαίτερη θέση στη δουλειά της κατείχαν οι μορφές της Μαρίας Κάλλας, του Κ.Π. Καβάφη, του Νίκου Καζαντζάκη και του Μίκη Θεοδωράκη στους οποίους αφιέρωσε γλυπτικές συνθέσεις, ορισμένες εκ των οποίων εκτίθενται στο Λονδίνο και τη Βοστώνη. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε ως ζωγράφος, σκηνογράφος, γραφίστρια και συγγραφέας. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 12.00 από το Α’ Νεκροταφείο στην Αθήνα.