Επαναπατρίζονται στην Ελλάδα 91 ελληνικά εβραϊκά κειμήλια από την Πολωνία. Πρόκειται για την πρώτη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών από την Πολωνία στη χώρα προέλευσής τους, η οποία επετεύχθη μετά τη συμφωνία των κυβερνήσεων Ελλάδας και Πολωνίας. Στη συλλογή των αντικειμένων που είχαν κλαπεί από συναγωγές και οικογένειες ελλήνων Εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τη ναζιστική οργάνωση του Ράιχσλάιτερ Ρόζενμπεργκ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 46 λειτουργικά υφάσματα, 17 ζεύγη ριμόνιμ (επιστέψεις κυλίνδρων Τορά), εννέα μεμονωμένα ριμόνιμ ή θραύσματά τους και ένα ζεύγος κρεμαστών διακοσμητικών.

Μετά τον πόλεμο εντοπίστηκαν στην Κάτω Σιλεσία και μεταφέρθηκαν το 1951 στο Εβραϊκό Ιστορικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας Εμάνουελ Ρίνγκελμπλουμ, όπου ταυτοποιήθηκαν ως ελληνικά. Η Ελλάδα διεκδικούσε τον επαναπατρισμό τους από το 2001 και το επίσημο αίτημα υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο 2024, ενεργοποιώντας ειδική διαδικασία της πολωνικής νομοθεσίας, καθώς δεν υπήρχε προηγούμενο αντίστοιχης επιστροφής. Η συλλογή που παρελήφθη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραδοθεί στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος.