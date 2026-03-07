Ισως έκανε εντύπωση σε αρκετούς η μετάλλαξη της εθνικής ομάδας μπάσκετ στα δύο πρόσφατα ματς με τον Μαυροβούνιο. Η άμυνα αποδεκτή και άλλωστε σχεδόν τους ίδιους πόντους δεχθήκαμε στον αγώνα στα Ανω Λιόσια και σε αυτόν εκτός έδρας. Αλλά στην επίθεση, λες και πήραμε μπροστά στο δεύτερο ραντεβού.

Τι είχε πει ο Σπανούλης ανάμεσα σε αρκετά μετά την ήττα της περασμένης Παρασκευής, μια ήττα που αρκετούς απασχόλησε; Προσέξτε και η αναφορά έγινε για τους έλληνες παίκτες: «Οταν πας σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν τόσο μεγάλα μπάτζετ και 20 παίκτες, οι παίκτες ξέρουν ότι δεν θα παίξουν τόσο πολύ, αλλά μετά να μην γκρινιάζουν. Αν πάει κάποιος σε μια μικρότερη ομάδα θα παίρνει λιγότερα χρήματα, αλλά θα παίζει. Αν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ίσως πάρει περισσότερα χρήματα, πολύ καλά θα κάνει για την οικογένειά του και τη ζωή του, αλλά πρέπει να δεχτεί και τις συνέπειες».

Οι ατάκες «ακούμπησαν» κατευθείαν στους ώμους του Βασίλη Τολιόπουλου. Αντεξε τις ευθύνες ο διεθνής γκαρντ και έδειξε την επιθετική του επάρκεια στο ματς μακριά από την Ελλάδα. Στο εντός έδρας παιχνίδι (ήττα 65-67) είχε μόλις πέντε πόντους με 0/4 τρίποντα. Στο δεύτερο και τη γαλανόλευκη νίκη με 79-65, πήρε για τα καλά το όπλο του ο Τολιόπουλος και έκανε ρεκόρ με 27 πόντους και 7/13 τρίποντα. Για να ειπωθεί όσο πιο απλά γίνεται, ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού βρήκε ρυθμό, έκανε δηλαδή αυτό που θέλει ο Σπανούλης, να πατούν στο παρκέ οι άσοι ώστε να προσαρμόζονται και να είναι «ζεστοί» στους αγώνες. Ο Τολιόπουλος όντως έκανε πέρυσι την άνοιξη μια επιλογή: άφησε τον Αρη κι ας ήταν στη Θεσσαλονίκη «πρώτο βιολί» και κατηφόρισε στην Αθήνα, αυτή τη φορά για τους Πράσινους. Δεν αγωνίζεται πολύ στην Ευρωλίγκα και βρίσκεται πολύ πίσω στο rotation του Αταμάν.

Αλλά και ο Σπανούλης που οδηγεί τη Μονακό στην Ευρωλίγκα, δηλαδή μια δυνατή και πλούσια ομάδα, τα ηχηρά ονόματα δεν υπολογίζει κατά βάση; Μήπως δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής στους γάλλους παίκτες; Με Τζέιμς, Μπλοσομγκέιμ, Τάις και Ντιαλό προχωρά. Ο Οκόμπο σύμφωνοι, αγωνίζεται αρκετά, δεν είναι όμως πρωταγωνιστές οι Στράζες, Μιτσινό, Μακουντού, Μπεγκαρίν και οι υπόλοιποι Γάλλοι. Αυτά είναι τα δεδομένα της Ευρωλίγκας. Μια αδυσώπητη μάχη στο υψηλότερο επίπεδο. Και με τον Βασίλη Σπανούλη να κοιτά και πολύ λογικά τα αποτελέσματα όταν βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό αλλά να σκέφτεται τους έλληνες που δεν αγωνίζονται όσο θα ήθελε, όταν πιάνει το τιμόνι της δικής μας εθνικής ομάδας.