Για περισσότερο από μια δεκαετία, η σχέση ανάμεσα στην EuroLeague και το NBA θύμιζε μια σιωπηλή γεωπολιτική σύγκρουση. Χωρίς δημόσιες επιθέσεις, αλλά με βαθιά καχυποψία, οι δύο πλευρές κινούνταν σε παράλληλες τροχιές. Η Ευρώπη προσπαθούσε να προστατεύσει την αυτονομία της, ενώ το NBA παρακολουθούσε προσεκτικά μια αγορά με τεράστιο εμπορικό δυναμικό. Η πρόσφατη τοποθέτηση του Chus Bueno στη θέση του CEO της EuroLeague ίσως σηματοδοτεί την πρώτη πραγματική ευκαιρία για αποκλιμάκωση.

Ο Bueno δεν είναι ένας τυχαίος παράγοντας. Με πολυετή θητεία στο NBA ως επικεφαλής για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, γνωρίζει βαθιά τη φιλοσοφία της αμερικανικής λίγκας αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Και ακριβώς αυτή η διπλή ταυτότητα τον μετατρέπει σε πιθανό «μεταφραστή» δύο διαφορετικών κόσμων.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το NBA συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο project NBA Europe, μια νέα διοργάνωση που φιλοδοξεί να δημιουργήσει franchise-based μοντέλο στην ήπειρο, με πιθανό ορίζοντα εκκίνησης το 2027.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η EuroLeague. Οχι μόνο αγωνιστικά, αλλά κυρίως επιχειρηματικά.

Η αντίδραση της EuroLeague τους τελευταίους μήνες ήταν αμυντική. Η απαίτηση δεκαετούς δέσμευσης από τους συλλόγους έως το 2036 ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια «κλειδώματος» των μεγάλων brand πριν εμφανιστεί η εναλλακτική του NBA. Ωστόσο, η διαφορετική στάση των κορυφαίων ισπανικών συλλόγων αποκάλυψε τη ρευστότητα της κατάστασης. Η Μπαρτσελόνα ανανέωσε με ρήτρα εξόδου, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε ανοιχτούς διαύλους με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αυτό δείχνει κάτι βαθύτερο: οι σύλλογοι δεν θέλουν πόλεμο. Θέλουν επιλογές.

Το NBA, από την πλευρά του, γνωρίζει ότι μια επιθετική είσοδος στην ευρωπαϊκή αγορά θα μπορούσε να προκαλέσει χάος.

Οι δηλώσεις του Adam Silver και του Mark Tatum υπέρ συνεργασίας δεν είναι τυπικές ευγένειες. Αντικατοπτρίζουν μια στρατηγική κατανόηση ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να «κατακτηθεί» όπως άλλες αγορές. Εχει ιστορία, τοπικές ταυτότητες και συλλόγους με βαθιές κοινωνικές ρίζες.

Το ερώτημα είναι αν η συνεργασία σημαίνει ισότητα ή απορρόφηση.

Για την EuroLeague, η συνεργασία μπορεί να σημαίνει πρόσβαση σε κεφάλαια, marketing know-how και παγκόσμια προβολή. Για το NBA, σημαίνει άμεση είσοδο σε μια αγορά χωρίς να χρειαστεί να χτίσει τα πάντα από την αρχή.

Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ στηρίζεται σε διαφορετικές αξίες: άνοδο και υποβιβασμό, εθνικά πρωταθλήματα, έντονη οπαδική ταυτότητα. Το franchise μοντέλο του NBA βασίζεται στη σταθερότητα επενδύσεων και στον πλήρη έλεγχο της αγοράς. Η συνύπαρξη αυτών των δύο φιλοσοφιών δεν είναι δεδομένη.

Για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια, όμως, οι δύο πλευρές δεν μιλούν για σύγκρουση. Μιλούν για διάλογο. Και στον σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, αυτό από μόνο του είναι ήδη μια μικρή επανάσταση.