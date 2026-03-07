Οι Ιρανοί, ακούω κάποιους ειδικούς να υποστηρίζουν, είναι προετοιμασμένοι για αυτό που τους συμβαίνει εδώ και μία εβδομάδα. Το ήξεραν ότι έρχεται και τα έχουν υπολογίσει όλα. Κρατάνε τα καλά πυρομαχικά για αργότερα, θα τα χρησιμοποιήσουν όταν οι αντίπαλοι δεν θα το περιμένουν, για να τους αιφνιδιάσουν. Επίσης, ας μην υπερτιμάμε τις πετυχημένες δολοφονίες ηγετικών στελεχών, οι Ιρανοί έχουν προβλέψει και γι’ αυτό, υπάρχουν αντικαταστάτες στην ηγεσία και την ιεραρχία, λόγω των συχνών «εργατικών ατυχημάτων». Συνεπώς, μας συμβουλεύουν, να μη σπεύδουμε σε πρώιμα συμπεράσματα, επειδή προς το παρόν βλέπουμε το Ιράν να τρώει αγόγγυστα το ξύλο της αρκούδας.

Τότε όμως πώς γίνεται, λέω εγώ, οι προνοητικοί και δαιμόνιοι μουλάδες να την πάτησαν δεύτερη φορά με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα την πρώτη μέρα του πολέμου; Πώς δεν τους πέρασε από τον νου η ιδέα ότι ίσως ήταν παρακινδυνευμένο να μαζευτούν όλοι οι φωστήρες για σύσκεψη στο γραφείο του Χαμενεΐ; Να λέγαμε κιόλας ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά; Με τον ίδιο τρόπο εξόντωσαν την ηγεσία του στρατού οι Ισραηλινοί τον περασμένο Ιούνιο. Πώς εξηγείται; Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, δύο τρόποι να το εξηγήσει κανείς. Ο ευθύς και λακωνικός είναι ο ένας, ο μακρύτερος και διά της πλαγίας είναι ο άλλος. Τον πρώτο θα τον αποφύγω, γιατί η μία και μοναδική λέξη που συμπυκνώνει την εξήγηση είναι ακατάλληλη για τα χρηστά ήθη. Θα τη δώσω λοιπόν εμμέσως, με δύο λεπτομέρειες απολύτως ενδεικτικές.

Η πρώτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινοί εξόντωσαν τους επικεφαλής επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος, τον περασμένο Ιούνιο. Το καθεστώς ήξερε ότι ήταν στόχοι και φοβόταν ιδιαιτέρως δολοφονικές απόπειρες από πράκτορες της Μοσάντ στη διάρκεια της καθημερινής ρουτίνας αυτών των προσώπων. Ετσι, τους είχαν απαγορεύσει να φέρουν κινητό τηλέφωνο, γιατί γνώριζαν την ευκολία με την οποία εντοπίζεται κάποιος μέσω του κινητού. Επιπλέον, τους είχαν σε εικοσιτετράωρη βάση να προστατεύονται από ένα ολόκληρο τσούρμο οπλισμένους γορίλλες του καθεστώτος. Είχαν προνοήσει, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε! Τους είχε διαφύγει όμως μια λεπτομέρεια, που αποδείχθηκε κρίσιμη: ότι οι γορίλλες είχαν ο καθένας τους μαζί του από ένα κινητό. Οπότε όσο περισσότεροι γορίλλες τόσο ευκολότερο να εντοπιστεί αυτός που προστατεύουν: είναι εκείνος στο κέντρο χωρίς κινητό…

Η δεύτερη αφορά τον αρχηγό του κράτους τους. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης είναι πράγματι εκείνος που συγκεντρώνει την ισχύ της εξουσίας. Ομως, κατά το σύνταγμα της λεγόμενης Ισλαμικής Δημοκρατίας, αρχηγός του κράτους επισήμως είναι ο Μαχντί. Κατά τη μυθολογία του Ισλάμ, αυτός είναι ένα πεντάχρονο παιδάκι, το οποίο πριν από πολλούς αιώνες, τουλάχιστον δέκα και βάλε, το ρούφηξε ένα πηγάδι και δεν το ξαναείδε κανείς ποτέ. Ο κλάδος του Σιιτικού Ισλάμ που εκπροσωπούσε ο Χομεϊνί και οι επίγονοί του πρεσβεύει ότι το παιδάκι αυτό θα εμφανιστεί κάποια μέρα από το πηγάδι και θα βάλει σε τάξη τα πράγματα στον κόσμο. Η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η επιστροφή του Μαχντί θα φέρει τη συντέλεια του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, γιατί χρειάζονται τα πυρηνικά. Για να δελεάσουν το πεντάχρονο να βγει από το πηγάδι, βρε κουτό!..

ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Σημειώνεται μια προσωρινή παύση στις επιθέσεις κατά του Ιράν, με ενημερώνουν οι πηγές μου, διότι οι Αμερικανοί (όχι τόσο οι Ισραηλινοί) έχουν τρομάξει από τη δήλωση του δημάρχου Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκου, ότι «η ελληνική κυβέρνηση είναι χωμένη με τα μπούνια στους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών και στους πολέμους τους».

Πώς το κατάλαβε, το τέρας! Αυτός πιάνει πουλιά στον αέρα! Υποθέτω λοιπόν ότι μάλλον ο κ. Σελέκος ήταν εκείνος που σφύριξε στον Δημήτρη Κουτσούμπα την «έγκυρη πληροφορία» για τα ντρόουν που είχαν στόχο τη Σούδα. Η προσπάθεια του ΚΚΕ να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο στο Ιράν, δεν οφείλεται σε αγάπη για το καθεστώς – τους πρώτους που καθάρισαν οι μουλάδες κατά χιλιάδες ήταν οι κομμουνιστές, με τους οποίους κατέβαιναν μαζί στους δρόμους για να ανατρέψουν τον σάχη. Οφείλεται στο μίσος για τις ΗΠΑ και στον τρόμο που τους προκαλεί η ιδέα ότι κινδυνεύει να χαθεί ένας πολύτιμος σύμμαχος της Ρωσίας και της Κίνας. Χρήσιμη υπόμνηση της αλήθειας ότι το μίσος είναι πάντα ισχυρότερο της αγάπης.