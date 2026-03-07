Δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Navarino Challenge αλλάζει όνομα και περνά σε μια νέα φάση. Από το 2026 η διοργάνωση θα φέρει τον τίτλο Messinia Challenge, επιχειρώντας να διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από τα όρια ενός τουριστικού brand και να ταυτιστεί περισσότερο με τον τόπο που τη φιλοξενεί.

Η 14η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία, με επίκεντρο την Costa Navarino και τα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, αλλά με δράσεις που θα απλώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η μετονομασία δεν αποτελεί απλώς μια επικοινωνιακή ανανέωση. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για φυσική εξέλιξη μιας διοργάνωσης που ξεκίνησε ως αθλητικό τριήμερο με επίκεντρο το τρέξιμο και σταδιακά εξελίχθηκε σε πολυαθλητικό φεστιβάλ. Σήμερα αριθμεί περισσότερες από 70 δράσεις μέσα σε 48 ώρες, με πάνω από 20 ολυμπιακά αθλήματα και νέες προσθήκες όπως γκολφ, μπιτς σόκερ, καλλισθενική γυμναστική, πεζοπορία και καταρρίχηση.

Για τους δρομείς, ο βασικός κορμός παραμένει: ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ. με διαδρομή που περνά από τη Βοϊδοκοιλιά, αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων και παιδικές διαδρομές 1 χλμ. Παράλληλα, διατηρείται η συμμετοχική δράση «Ολοι Μοναδικοί, Ολοι Ισοι», με έμφαση στη συμπερίληψη.

Η βιωσιμότητα στο προσκήνιο

Το βασικό αφήγημα της νέας εποχής είναι η βιωσιμότητα. Οι διοργανωτές μιλούν για «πράσινους αγώνες», μπλουζάκια και τσάντες από ανακυκλώσιμα υλικά, αριθμούς συμμετοχής από ειδικό χαρτί με σπόρους και μετάλλια κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά. Η πρόκληση, βεβαίως, για κάθε διοργάνωση τέτοιου μεγέθους είναι αν οι εξαγγελίες αυτές θα μεταφραστούν σε μετρήσιμη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σε ουσιαστική στήριξη της τοπικής παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η στροφή προς ένα πιο «ήπιο» μοντέλο διοργάνωσης ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση στον αθλητικό τουρισμό, όπου η εμπειρία συνδέεται όλο και περισσότερο με τον σεβασμό στον τόπο φιλοξενίας.

Το αποτύπωμα στον αθλητικό τουρισμό

Στο νέο λογότυπο της διοργάνωσης συμμετέχουν η ολυμπιονίκης του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο παραολυμπιονίκης των 100 μ. Τ11 Νάσος Γκαβέλας, σε μια συμβολική συνύπαρξη ολυμπιακού και παραολυμπιακού κινήματος. Παρών παραμένει και ο υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τη διοργάνωση από τα πρώτα της βήματα.

Για την κοινότητα των δρομέων το ζητούμενο παραμένει σαφές: καλοσχεδιασμένες διαδρομές, οργανωτική αρτιότητα και μια εμπειρία που να συνδυάζει το τοπίο της Μεσσηνίας με την ουσία του αγώνα. Το νέο όνομα φιλοδοξεί να εκφράσει ακριβώς αυτή τη σύνδεση με τον τόπο. Το αν θα το καταφέρει, θα φανεί –όπως πάντα– στον δρόμο.

 Περισσότερες πληροφορίες

στο https://messiniachallenge.com