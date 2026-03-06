Η έλλειψη επαρκούς ύπνου στους εφήβους εξελίσσεται σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας στις HΠΑ. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Journal of the American Medical Association», η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών λυκείου κοιμάται λιγότερο από όσο συνιστούν οι ειδικοί.

Οι αμερικανικές ιατρικές εταιρείες προτείνουν στους εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών να κοιμούνται από οκτώ έως δέκα ώρες κάθε βράδυ. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από αυτή τη σύσταση. Το 2023, περίπου το 77% των μαθητών λυκείου στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι κοιμάται λιγότερο από τον προτεινόμενο χρόνο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 69% που καταγραφόταν το 2007.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τη μεγάλη εθνική έρευνα Youth Risk Behavior Survey, η οποία παρακολουθεί επί δεκαετίες τις συμπεριφορές και τις συνήθειες υγείας μαθητών σε δημόσια και ιδιωτικά λύκεια. Ο ύπνος διάρκειας επτά ωρών ή λιγότερο θεωρείται ανεπαρκής, ενώ οι πέντε ώρες ή λιγότερο χαρακτηρίζονται εξαιρετικά σύντομος ύπνος.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της μελέτης είναι ότι αυξάνεται σημαντικά η κατηγορία των εφήβων που κοιμούνται ελάχιστα. Το ποσοστό των μαθητών που δήλωσαν ότι κοιμούνται πέντε ώρες ή λιγότερο κάθε βράδυ αυξήθηκε από 16% το 2007 σε 23% το 2023.

Η έρευνα ανέδειξε επίσης διαφορές μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Η αύξηση της έλλειψης ύπνου εμφανίζεται πιο έντονα μεταξύ των αφροαμερικανών μαθητών σε σύγκριση με τους λευκούς, αν και όλες οι δημογραφικές ομάδες παρουσίασαν επιδείνωση των σχετικών δεικτών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανεπαρκής ξεκούραση συνδέεται συχνά με μια σειρά συμπεριφορικών και ψυχολογικών παραγόντων. Ωστόσο, η νέα μελέτη καταδεικνύει ότι ακόμη και έφηβοι χωρίς εμφανείς παράγοντες κινδύνου εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά έλλειψης ύπνου.

Με την έναρξη της εφηβείας, το βιολογικό ρολόι των νέων μετατοπίζεται, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να κοιμηθούν νωρίς το βράδυ και να ξυπνήσουν πολύ νωρίς το πρωί. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με μεταβολές στην έκκριση της μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου.

H ανεπαρκής ξεκούραση επηρεάζει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη μαθησιακή ικανότητα των εφήβων. Παράλληλα, αυξάνει τον κίνδυνο ψυχικών προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τη σωματική υγεία.

Σε ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε πέντε λύκεια της Μινεσότα, δύο σχολεία καθυστέρησαν την έναρξη των μαθημάτων περίπου κατά μία ώρα, ενώ τρία διατήρησαν το πρόγραμμα που ξεκινούσε στις 7.30 το πρωί. Οι μαθητές των σχολείων με καθυστερημένη έναρξη κοιμούνταν περισσότερο και εμφάνιζαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης!