«Εφ’ όπλου λόγχη» για το ενδεχόμενο κερδοσκοπικών φαινομένων στην αγορά βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας ήδη στο συρτάρι του σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και έχοντας εντείνει τους ελέγχους σε καύσιμα και άλλα βασικά είδη με στόχο την αποφυγή κερδοσκοπικών φαινομένων. Από τις πρώτες ημέρες των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου αλλά και των καυσίμων συνολικά έχουν πάρει την ανηφόρα, ενώ προβληματισμός υπάρχει συνολικά στην αγορά, καθώς αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι μεγάλες από τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τους καταναλωτές και πάλι να πληρώνουν ακριβότερα για βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν.

Χθες για μία ακόμα ημέρα οι μέσες τιμές των καυσίμων στα πρατήρια ήταν αυξημένες. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε τρεις ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα αυξήθηκε κατά 0,025 ευρώ το λίτρο φτάνοντας στο 1,777 ευρώ, του ντίζελ κίνησης 0,051 ευρώ το λίτρο, στα 1,619 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η αύξηση ήταν στα 0,055 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας στα 1,246 ευρώ το λίτρο.

Ενεργειακό κόστος

Στο θέμα του ενεργειακού κόστους, που απασχολεί περισσότερο την κυβέρνηση στην παρούσα φάση, αναφέρθηκε χθες με δηλώσεις του ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, σημειώνοντας ότι η αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου δεν μετακυλίεται πλήρως στην αντλία του πρατηρίου, καθώς πάνω από το 50% της λιανικής τιμής είναι φόροι, ενώ περίπου 40% αφορά το ίδιο το καύσιμο. Ενώ και η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ αποτελεί «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Για μία ακόμα φορά τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τον ομαλό εφοδιασμό της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή, και ότι τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Την ίδια ώρα πάντως η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν» υπογράμμισε χθες σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων. Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή εφόσον χρειαστεί. Το μόνο που απομένει είναι η συνολική κυβερνητική απόφαση» σημείωσε ο T. Θεοδωρικάκος.

Τα μέτρα αυτά αφορούν παρεμβάσεις που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και εφαρμοστεί και στο παρελθόν από την κυβέρνηση, όπως π.χ. το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πλαφόν στις τιμές κ.λπ., ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν οι συνθήκες που να κρίνουν αναγκαία την όποια παρέμβαση.

Οι επιπτώσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε χθες ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά. «Το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί από εμάς σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις, συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα εξήγησε ότι εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για εβδομάδες, υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Ο Τ. Θεοδωρικάκος τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να είναι έτοιμη να παρέμβει, επισημαίνοντας πως τα μέτρα που έχουν προετοιμαστεί έχουν στόχο την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και ιδιαίτερα των καταναλωτών. «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια»είπε.

