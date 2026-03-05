Τρομερό το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο από άποψη θεάματος, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στο γήπεδο και να δείχνει να… καθαρίζει το παιχνίδι, αλλά τον ΟΦΗ να αντιδρά στο φινάλε και να ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση αποτελέσματος. Ωστόσο, το τελικό 4-1 έδειξε τη δυναμική που έχει αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός.

Οπως και με τον Αρη την Κυριακή, έτσι και χθες απέναντι στους Κρητικούς, οι Πράσινοι βρήκαν γρήγορο γκολ και το έκαναν ξανά από στημένη φάση. Την Κυριακή ήταν από κόρνερ, χθες από φάουλ, όταν μόλις στο 6′ ο Μπακασέτας εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, ο Γεντβάι σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Πριν καλά – καλά ο ΟΦΗ καταφέρει να συνέλθει από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε κι ενώ είχε δει ο Χρήστος Κόντης τους παίκτες του να έχουν μπει με θάρρος στο γήπεδο, ήρθε και ένα δεύτερο που τους… έκοψε τα πόδια και τους έβαλε με την πλάτη στον τοίχο από πολύ νωρίς.

Ο Τεττέη μπορεί να μη σκόραρε χθες, πλην όμως είχε συμμετοχή στο δεύτερο γκολ με την ασίστ που έδωσε. Μια ασίστ στον Ρενάτο Σάντσες, με τον έλληνα επιθετικό να πηγαίνει παράλληλα με την εστία, να στρώνει την κατάλληλη στιγμή στον Πορτογάλο, ο οποίος με σουτ έξω από την περιοχή την έστειλε στη γωνία του Χριστογεώργου, κάνοντας το 2-0 με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ιδανικό ξεκίνημα για τους Πράσινους, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, ήταν απειλητικοί στις επιθέσεις τους και την ίδια ώρα δεν επέτρεπε στον ΟΦΗ να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Πριν όμως τελειώσει το πρώτο μέρος, οι Πράσινοι δέχτηκαν… δύο χτυπήματα. Το πρώτο ήταν ο τραυματισμός του Ινγκασον, με τον Ισλανδό να βγαίνει από το γήπεδο και να επικρατεί ανησυχία ενόψει Μπέτις, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι οι Τουμπά, Ερνάντεθ (τιμωρημένοι) και Πάλμερ-Μπράουν (τραυματίας). Το δεύτερο ήρθε στο φινάλε του πρώτου μέρους, όταν μια πολύ ωραία ενέργεια του ΟΦΗ έφερε και τη μείωση του σκορ. Ο Νους στην πλάγια γραμμή έπαιξε με τη μία στον Αθανασίου, αυτός έκανε κούρσα και μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Σαλσίδο και ο επιθετικός του ΟΦΗ με πλασέ από τη μικρή περιοχή μείωσε σε 2-1.

Το γκολ έδωσε άλλη ψυχολογία στον ΟΦΗ, ο οποίος με το ξεκίνημα του β’ μέρους απείλησε με ισοφάριση. Ο Σαλσίδο στο 46′ και ο Φούντας στο 47′ είχαν σημαντικές ευκαιρίες για το 2-2, το οποίο δεν ήρθε και τέσσερα λεπτά ήρθε το 3-1 για τον Παναθηναϊκό που επί της ουσίας τελείωσε και το παιχνίδι. Ο Ρενάτο Σάντσες μπήκε στην περιοχή αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει, με την μπάλα να φτάνει στον Αντίνο που με σουτ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα, σκοράροντας κι εκείνος το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Από κει και έπειτα το ματς ήταν παράσταση για έναν ρόλο.

Ο ΟΦΗ με εξαίρεση ένα σουτ του Νους που έβγαλε ο Λαφόν στο 52′ δεν φάνηκε ξανά, με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται το προβάδισμα, να κυριαρχεί στο γήπεδο, να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Τεττέη στο 73′ και να βρίσκει το… κερασάκι με μια ζωγραφιά από τον Ζαρουρί στο 86′. Ο Μαροκινός με μια υπέροχη κίνηση σε θέση έξω δεξιά και τρομερό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι», σημειώνοντας το 4-1 που σφράγισε το έβδομο σερί ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και την επιστροφή του Τριφυλλιού στην τέταρτη θέση μετά 130 μέρες! Αν μάλιστα ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Κυριακή στη Λιβαδειά, τότε θα είναι και βαθμολογικά στα play offs.

«Θεωρώ πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε γκολ πολύ νωρίς στο α’ ημίχρονο, ωστόσο δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ αρκετά αργά στο τέλος του α’ ημιχρόνου κάτι το οποίο πήγε να μας βάλει πίεση. Το τρίτο γκολ, όμως, απλοποίησε τα πράγματα και από εκεί και έπειτα ήμασταν καθολικά καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση των παικτών αλλά και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ. Απόλυτα δυσαρεστημένος απ’ αυτό που είδε ο Χρήστος Κόντης. «Αν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι όταν δεχόμαστε δύο γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων, κάναμε πολλά δώρα. Δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό που δεν παίξαμε καθόλου ποδόσφαιρο και αν παίζουμε έτσι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε καμία ομάδα. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και δεν μπορούμε να διεκδικούμε τον στόχο μας στο 5-8 με τέτοιες εμφανίσεις. Εχουμε πει να πάρουμε 9 βαθμούς με τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια και πιστεύω ότι μπορούμε. Το αξίζουμε αλλά όχι όπως παίξαμε σήμερα».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ινγκασον (20′ λ.τρ. Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Κάτρης, Ρενάτο Σάντσες (64′ Σισοκό), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Αντίνο (75′ Πελίστρι), Ταμπόρδα (75′ Τζούριτσιτς), Τεττέη (76′ Πάντοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας (73′ Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (74′ Θεοδοσουλάκης), Κανελλόπουλος (46′ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Αθανασίου, Νους, Φούντας (74′ Ισέκα), Σαλσίδο.