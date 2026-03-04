Αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το εξ’ αναβολής εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε πέντε αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα κόντρα στον Άρη.

Μια αλλαγή έκανε ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης στην ενδεκάδα της ομάδας του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσεθ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσέδο