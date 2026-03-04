Συγκινητικό ήταν το κλίμα στο γήπεδο της Λεωφόρου πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Βασίλης Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του «τριφυλλιού», έχοντας καθίσει στον πάγκο της ομάδας σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992, 1997-1999). Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 106 νίκες σε 161 αναμετρήσεις, επίδοση που μεταφράζεται σε ποσοστό επιτυχίας 66% και παραμένει μέχρι σήμερα ρεκόρ συλλόγου.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας του ήταν η κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 1990-1991, σε μία από τις πιο λαμπρές χρονιές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, υπό την καθοδήγησή του οι «πράσινοι» έφτασαν έως τα προημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ την αγωνιστική περίοδο 1987-1988.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού, μαζί με τους φιλάθλους στις εξέδρες, αποχαιρέτησε με σεβασμό έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.