Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Βασίλης Δανιήλ, μία από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών γηπέδων.

Ο Βασίλης Δανιήλ είχε οδηγήσει το 1988 τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA, σημειώνοντας μια από τις πιο λαμπρές ευρωπαϊκές πορείες του συλλόγου.

Ως τεχνικός του «τριφυλλιού», κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα με 106 νίκες σε 161 αγώνες, σε τρεις διαφορετικές θητείες. Το 1991 πανηγύρισε το νταμπλ, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές.

Για δύο χρόνια, από το 1999 έως το 2001, υπηρέτησε και την Εθνική Ελλάδας, καθοδηγώντας τη «γαλανόλευκη» από τον πάγκο της.

Γεννήθηκε στην Καβάλα, όπου και θα τελεστεί η κηδεία του. Αγωνίστηκε στον Ηρακλή Καβάλας πριν αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση και στραφεί στην προπονητική, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πέρασε από πολλούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Νίκη Βόλου, ο Α.Ο. Πάτραι, ο Α.Ο. Ξάνθη, η Δήμητρα Τρικάλων, ο Πτολεμαίος Πτολεμαΐδας, ο Α.Ο. Καβάλα, η Καστοριά, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ξάνθη, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Λάρισα και ο Πανηλειακός.