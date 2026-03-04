Ο Παναθηναϊκός με την πειστικότερη εφετινή του εμφάνιση στο πρωτάθλημα, επικράτησε με 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο στο εξ΄αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα των Πράσινων πέτυχαν οι Ρενάτο Σάντσες και Αντίνο, ανησυχία με τον Ίνγκασον, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Λεωφόρο

Η ομάδα του Μπενίτεθ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε νωρίς προβάδισμα. Στο 7’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 15’ σκόραρε και δεύτερο τέρμα, όταν ο Τετέι δημιούργησε τη φάση στο όριο της περιοχής και ο Ρενάτο Σάντσες με δυνατό σουτ έκανε το 2-0.

Οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά και σε τρίτο γκολ στο 24’, όμως ο Χριστογεώργος απέκρουσε την κεφαλιά του Ταμπόρδα, ενώ λίγο αργότερα μπλόκαρε και νέα προσπάθεια του Γεντβάι. Ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει στο φινάλε του ημιχρόνου (45’), όταν ο Σαλσέδο εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Αθανασίου και με κοντινό πλασέ έκανε το 2-1.

Στο 51’, μετά από προσπάθεια του Ρενάτο Σάντσες και απομάκρυνση των αμυντικών του ΟΦΗ, ο Αντίνο σούταρε στην κίνηση και πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για το 3-1.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, με τον Κυριακόπουλο και τον Τετέι να απειλούν, ενώ ο Λαφόν επενέβη σε σουτ του Νους. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 86’, όταν ο Ζαρουρί εξαπέλυσε έναν εντυπωσιακό «κεραυνό» από το όριο της περιοχής, σφραγίζοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού με 4-1.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον (20′ Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσεθ (64′ Σισοκό), Ταμπόρδα (75′ Πελίστρι), Αντίνο (75′ Τζούριτσιτς), Τετέι (75′ Πάντοβιτς)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (74′ Πούγγουρας), Αθανασίου (87′ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (74′ Θεοδοσουλάκης), Κανελλόπουλος (46′ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Φούντας (74′ Ισέκα), Σαλσέδο.