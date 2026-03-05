Το Αλεξάνδρειο δεν έχει… συνηθίσει την έντονη κινητικότητα σε πρωινό καθημερινής. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει και ευρωπαϊκό ματς μέσα στη μέρα.

Χθες, ωστόσο, ήταν ένα διαφορετικό πρωινό στο Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί, όπου από νωρίς άπαντες ήταν σε εγρήγορση για την άφιξη της Κ-18 του Αρη.

Το Παλέ αποτέλεσε τη… γραμμή τερματισμού σε αυτή την περιπέτεια που έζησαν οι έφηβοι αθλητές του συλλόγου και η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Τότε, που οι εκρήξεις στον αέρα του Αμπου Ντάμπι σκέπασαν το τουρνουά NextGen της Euroleague και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αρη και Μονακό. Από τα υπόγεια του γηπέδου σε εκείνα του ξενοδοχείου και η απόλυτη εγρήγορση, μέχρι να ανοίξει ένα… παράθυρο για την επιστροφή στην πατρίδα.

Παίκτες, σταφ και συγγενείς των αθλητών έζησαν μία πρωτόγνωρη εμπειρία τα προηγούμενα 24ωρα, έστω και αν δεν βρίσκονταν τόσο βαθιά στη δίνη του πολέμου όσο άλλες περιοχές. Ηταν, όμως, κοντά, τη στιγμή που οι δικοί τους άνθρωποι αγωνιούσαν πίσω στην Ελλάδα για την κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέχρι που βρέθηκε ο τρόπος να επιστρέψουν σπίτια τους. Στις μητρικές αγκαλιές που άνοιξαν διάπλατα χθες το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξάνδρειου, για να υποδεχθούν τα παιδιά τους και οι καρδιές να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Ενα αρκετά κουραστικό ταξίδι το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης με τσάρτερ προς την Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου η αποστολή του Αρη ξεκίνησε οδικώς για τη Θεσσαλονίκη όπου αφίχθη χθες το πρωί.

Γονείς, στελέχη του Αρη και όχι μόνο υποδέχθηκαν τους αθλητές και το σταφ της ομάδας. Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Αρης, Χάρης Παπαγεωργίου, όπως και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ Κυριάκος Χαμούζας, ο οποίος «έτρεξε» τις επαφές με την κυβέρνηση τα προηγούμενα 24ωρα για να βρεθεί λύση με την επιστροφή των παιδιών. Η κόπωση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους όταν αποβιβάζονταν από το λεωφορείο, παράλληλα με την ανακούφιση για το αίσιο τέλος ενός ταξιδιού που δεν περίμεναν να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο.

«Οι πρώτες στιγμές ήταν ανησυχητικές, ακούγαμε εκρήξεις, δεν ξέραμε τι ήταν. Πήγαμε κατευθείαν σε ασφαλές σημείο στο κάτω μέρος του γηπέδου, σε υπόγειο πάρκινγκ. Ολοι ήμασταν ανήσυχοι, δεν έχουμε ξαναβιώσει τέτοιες συνθήκες. Ολοι ήμασταν δίπλα στα παιδιά. Οι άνθρωποι που έμειναν πίσω ανησυχούν. Είναι περίπου 13-14 άτομα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και με τη EuroLeague και την πρεσβεία του Αμπου Ντάμπι και την ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής του Αρη, Νίκος Τζιώρας λίγο μετά την άφιξη της ομάδας.

Ολο το βάρος έχει πέσει στην άμεση και ασφαλή επιστροφή των γονιών που έμειναν πίσω στο Αμπου Ντάμπι. Ο Αρης παραμένει σε επαφές με την πρεσβεία και το υπουργείο Εξωτερικών, με τη σκέψη όλων να είναι εκεί όπως δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας, Ανδρέας Κεσαπίδης. «Νιώθουμε τεράστια ανακούφιση, αλλά η σκέψη μας παραμένει σε εκείνους που έμειναν πίσω. Πήγαμε να παίξουμε μπάσκετ και στο τέλος σκεφτόμασταν πότε θα γυρίσουμε σπίτι μας. Ηταν ανησυχητικό. Είχαμε κάποια πρωτόκολλα για τις σειρήνες. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ υπεύθυνα παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Οποτε χρειαζόταν, πηγαίναμε όλοι μαζί έγκαιρα στα υπόγεια ή στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Το τελευταίο βράδυ ήταν το πιο δύσκολο», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του έλληνα τεχνικού, ο οποίος μαζί με τον κ. Τζιώρα είχαν μία δύσκολη και συνάμα πετυχημένη αποστολή, διατηρώντας την ψυχραιμία των παιδιών σε αυτές τις τελευταίες δύσκολες μέρες στο Αμπου Ντάμπι.