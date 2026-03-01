Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άρη στη Λεωφόρο και βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος για τη συμμετοχή του στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Συνθήματα κατά του Αλαφούζου ακούστηκαν στο “Απόστολος Νικολαΐδης”, πανό για τα Τέμπη από τους οπαδούς των Πράσινων, έντονα παράπονα του Άρη για διαιτητικές αποφάσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» μπήκαν με αποφασιστικότητα στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα από νωρίς. Στο 9’, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Παντελίδης με ένα έξοχο τακουνάκι βρήκε τον Ερνάντεθ στο δεύτερο δοκάρι, και ο Ισπανός με κοντινό πλασέ έγραψε το 1-0.

Ο Άρης προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 27’ άγγιξε την ισοφάριση, όταν το ψαλιδάκι του Καντεβέρε σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός είχε τη δική του στιγμή στο 30’ με το σουτ του Κοντούρη, ενώ ο Καντεβέρε στο 50’ απείλησε ξανά, με τους «κίτρινους» να ζητούν χέρι του Κάτρη στη φάση.

Στο 57’ ο Τζούριτσιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» το παιχνίδι, όμως το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 65’, ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα από γύρισμα του Σέρβου μεσοεπιθετικού και με δυνατό σουτ έκανε το 2-0, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Ο Άρης δεν παράτησε το ματς και στο 72’ ο Ράτσιτς με «κεραυνό» έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-1 (ο Παναθηναϊκός ζήτησε φάουλ στον Κοντούρη). Οι Θεσσαλονικείς πίεσαν για την ισοφάριση και στο 78’ ο Αλφαρέλα έχασε μεγάλη ευκαιρία, όμως δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» ξανά. Στο 80’, μετά από γέμισμα του Ταμπόρδα, ο Αθανασιάδης έχασε τη μπάλα και ο Τετέι, με άμεσο πλασέ, έκανε το 3-1 μέσα σε διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη για φάουλ στον τερματοφύλακα τους.

Το ματς έκλεισε με νέα απαίτηση των φιλοξενουμένων για πέναλτι στο 85’ σε μονομαχία Λαφόν – Αλφαρέλα, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (88′ Σισοκό), Τσέριν (88′ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Παντελίδης (56′ Ταμπόρδα), Αντίνο (56′ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (79′ Τετέι).

Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά (60′ Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Μεντίλ (46′ Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης (46’Αλφαρέλα), Πέρεθ, Καντεβέρε (83′ Κουαμέ).