Ο Α.Σ. Άρης τοποθετήθηκε επίσημα για την κατάσταση της ομάδας Μπάσκετ Κ18, η οποία βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για το NextGen EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Α.Σ. Άρης

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στην αποστολή της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του συλλόγου που συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στον όμιλο του Abu Dhabi.

Μετά τις δραματικές εξελίξεις του Σαββάτου (28/02) και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε η αποστολή της ομάδας, ήμασταν και είμαστε σε συνεχείς επαφές με όλους τους αρμόδιους για την ασφάλεια των παιδιών και των στελεχών του ΑΡΗ. Αναμένουμε τις επίσημες εξελίξεις, έχοντας εξασφαλίσει τις ρητές διαβεβαιώσεις πως, μόλις «ανοίξουν» οι πτήσεις, θα γίνουν όσα πρέπει για την ασφαλή επιστροφή όλων στη Θεσσαλονίκη.